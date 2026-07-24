VIDEO | Tânăr de 25 de ani, din Șona, reținut de polițiști după ce s-a urcat la volan fără permis și ,,beat mangă”. Ce alcoolemie avea

Tânăr de 25 de ani, din Șona, reținut de polițiști după ce s-a urcat la volan fără permis și ,,beat mangă”. Ce alcoolemie avea

Un tânăr de 25 de ani, din Șona, a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat la volan fără permis și ,,beat mangă”. Avea o alcoolemie de 0,88 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 iulie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Șona, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

În noaptea de 22/23 iulie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe DJ 107, la kilometrul 63, pe raza localității Șona, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 25 de ani.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,88 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cursul zilei de azi, 24 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.