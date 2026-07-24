24 iulie 2026 | Risc de viituri pe râuri din Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Risc de viituri pe râuri din Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis vineri, 24 iulie 2026 o Atenționare Hidrologică Cod Galben, valabilă în intervalul orar 12:00–24:00, pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea.

Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, în zonele vizate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție.

Atenționarea vizează, în principal, râuri din bazinele hidrografice Arieș, Mureș, Ialomița, Cricovul Dulce, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna.

„Recomandăm populației să manifeste prudență, să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea în apropierea malurilor, torenților sau a zonelor inundabile, să nu încerce să traverseze cu autoturismul drumurile acoperite de apă și să respecte indicațiile autorităților locale.

Totodată, este importantă protejarea bunurilor aflate în zonele expuse și urmărirea permanentă a informărilor transmise de autorități.

Evoluția situației hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de intensitatea și dinamica fenomenelor”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

COD GALBEN

În intervalul 24.07.2026 ora 12:00 – 24.07.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș – afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș – amonte S.H. Acmariu (județele: Alba și Cluj), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău –afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea) și Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale.

Fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

sursa: arhivă (cu rol ilustrativ)