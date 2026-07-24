Ştirea zilei

VIDEO | Accident grav în Alba Iulia: O persoană în stare gravă și alta rănită după ce au fost lovite de o șoferiță, în intersecția de la stadion Cetate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Accident grav în Alba Iulia: O persoană în stare gravă și alta rănită după ce au fost lovite de o șoferiță, în intersecția de la stadion Cetate

Un accident rutier grav a avut loc vineri, în jurul orei 11.30, în Alba Iulia, în apropiere de supermarket-ul Profi de la stadion Cetate.

Potrivit martorilor 3 persoane sunt rănite, dintre care un bărbat în stare gravă după ce s-a lovit la cap.

Traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, persoanele ar fi fost surprinse și accidentate de un autoturism.

UPDATE IPJ: La data de 24 iulie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o femeie, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 71 de ani, și un bărbat, în vârstă de 68 de ani, ambii din municipiul Alba Iulia, care se aflau angajați în traversarea regulamentară a străzii, pe culoarea verde a semaforului electric pietonal.

În urma evenimentului rutier, cele două persoane au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

UPDATE | Accident în Aiud: Doi adolescenți răniți după ce au căzut cu o trotinetă. Unul dintre ei, în stare gravă, transportat la spitalul din Târgul Mureș

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

23 iulie 2026

De

Accident în Aiud: Doi adolescenți răniți după ce au căzut cu o trotinetă. Unul dintre ei, în stare gravă, transportat la spitalul din Târgul Mureș Un accident a avut loc joi noaptea, în jurul orei 21.30, la Aiud. Doi adolescenți de 14 și 15 ani au fost răniți după ce au căzut cu o trotinetă […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de ore

în

23 iulie 2026

De

O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul Anton Carmen Maria nu va mai ocupa funcția de director executiv interimar al Direcției Cheltuieli din cadrul Primăriei Alba Iulia începând cu 1 august. Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, aceasta va părăsi funcția începând […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

23 iulie 2026

De

Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat joi dimineața, în jurul orei 3.00, mai multe percheziții la Fabrica de Arme și Uzina Mecanică din Cugir. În anchetă ar fi vizate persoane din […]

Citește mai mult