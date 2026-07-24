VIDEO | Accident grav în Alba Iulia: O persoană în stare gravă și alta rănită după ce au fost lovite de o șoferiță, în intersecția de la stadion Cetate

Accident grav în Alba Iulia: O persoană în stare gravă și alta rănită după ce au fost lovite de o șoferiță, în intersecția de la stadion Cetate

Un accident rutier grav a avut loc vineri, în jurul orei 11.30, în Alba Iulia, în apropiere de supermarket-ul Profi de la stadion Cetate.

Potrivit martorilor 3 persoane sunt rănite, dintre care un bărbat în stare gravă după ce s-a lovit la cap.

Traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, persoanele ar fi fost surprinse și accidentate de un autoturism.

UPDATE IPJ: La data de 24 iulie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o femeie, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 71 de ani, și un bărbat, în vârstă de 68 de ani, ambii din municipiul Alba Iulia, care se aflau angajați în traversarea regulamentară a străzii, pe culoarea verde a semaforului electric pietonal.

În urma evenimentului rutier, cele două persoane au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.