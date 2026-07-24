Bărbat de 43 de ani, din Alba, arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra a trei minore
Bărbat de 43 de ani, din Alba, arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra a trei minore
În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 23.07.2026, punerea în mişcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 43 de ani, pentru comiterea a trei infracţiuni de agresiune sexuală, prev. de art. 219/1 alin. 1/2 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen, se arată într-un comunicat de presă dat publicității vineri, 24 iulie 2026.
„În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieşit că, în zilele de 21 și 22 iulie 2026, în timp ce se afla la reşedinţa bunicilor persoanelor vătămate, situată pe raza județului Alba, inculpatul, în vârstă de 43 de ani, prin constrângere şi profitând de vârsta fragedă a persoanelor vătămate minore, de 9, 10 şi respectiv 13 ani, le-a sărutat pe acestea pe gură și le-a mângâiat în zona sânilor.
La data de 23.07.2026, poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliție Alba Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 23.07.2026, ora 21,15, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile.
Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
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