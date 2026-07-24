Foto | Indicator de pe Via Transilvanica smul din pământ în zona Blajului. Asociație: „Distrugerea marcajelor intră sub incidența legii”
Indicator de pe Via Transilvanica smul din pământ în zona Blajului. Asociație: „Distrugerea marcajelor intră sub incidența legii”
Un indicator de pe traseul Via Transilvanica, în zona Valea Vezii Blaj, lângă borna 732, a fost smuls din pământ în cursul zilei de miercuri, 22 iulie 2026, informează ACS Running & Cycling Club Blaj, citată de Radio Blaj.
Asociația, care are rolul de „părinte de drum” pentru segmentul Terra Dacica, pe ruta Blaj – Valea Vezii – Deleni – Obârșie, atrage atenția asupra importanței păstrării și protejării marcajelor de pe traseu.
„Via Transilvanica este un bun național, iar distrugerea marcajelor intră sub incidența legii, articolul 253 din Codul Penal”, transmit reprezentanții ACS Running & Cycling Club Blaj.
Cazul a fost adus la cunoștința Jandarmeriei Blaj, cu care asociația colaborează, iar reprezentanții instituției și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini demersurile pentru protejarea traseului.
Voluntarii ACS Running & Cycling Club Blaj se ocupă în mod constant de întreținerea sectorului de traseu, desfășurând activități de ecologizare, refacere a marcajelor și igienizare.
Reprezentanții asociației speră ca incidentul să rămână unul izolat, precizând că până în prezent nu s-au mai confruntat cu astfel de situații.
„Celor care parcurg Via Transilvanica pe la Blaj le spunem: cale bună!”, este mesajul transmis de ACS Running & Cycling Club Blaj.
sursa: Radio Blaj
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