VIDEO | Pavel Bartoș la Alba Iulia, despre importanța teatrului: ,,E necesar în viața tuturor”. Cunoscutul actor a discutat și despre cariera sa

Pavel Bartoș la Alba Iulia: ,,E o provocare să fii constant plăcut, dar în teatru ți se cer și alte lucruri”

Pavel Bartoș se află în aceste zile la Alba Iulia, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026, care are loc în oraș până în data de 22 mai.

Cunoscutul actor a susținut, astăzi, 20 mai 2026, de la ora 13:00, o conferință intitulată ,,Aspirații, oportunități, decizii și indecizii la început de drum”, la Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia, Sala multimedia.

Înainte de acest eveniment, Pavel Bartoș a stat de vorba cu jurnaliștii locali despre evenimentul de teatru din oraș, despre experiența sa în teatru și televiziune, dar și alte subiecte relevante.

Pavel Bartoș: ,,Sunt mulțumit de ce sunt”

,,E o experiență continuă. Lecțiile sunt în fiecare zi. Adică e foarte greu să rezum totul într-un simplu cuvânt. Dar pot să zic, dacă ar fi să, e multă mulțumire pentru ceea ce mi se întâmplă. E multă mulțumire. Da, sunt mulțumit de ceea ce sunt, de ceea ce fac, de ceea ce sunt acum. Normal, îmi doresc lucruri, noi provocări, dar sunt mulțumit de ceea ce mi se întâmplă. E multă mulțumire ceea ce simt. Și mă felicit încă o dată pentru cea mai importantă decizie din viața mea. Și anume că am dat la facultate. Asta a fost cea mai importantă decizie”, a explicat Pavel Bartoș, întrebat cum și-ar rezuma întreaga carieră într-un singur punct.

Întrebat dacă preferă televiziunea sau teatrul, răspunsul lui Pavel Bartoș a fost următorul: ,,Normal că teatrul. Teatrul vine… cum să zic eu… e o provocare continuă. Acolo, profesional, te descoperi și altfel. În televiziune ești într-o anume tipologie. Și atunci… bine, dar și acolo e o provocare să fii constant plăcut și așa. Un alt tip de provocare. Dar în teatru ți se mai cer și alte lucruri. Bine, asta depinde și de tine, dacă te lași descoperit și provocat. Sunt uimit și, cum să zic, plăcut surprins de ceea ce mi se întâmplă de multe ori. Și de ceea ce descopăr nou.”

,,Fiecare oraș ar trebui să aibă teatru de păpuși”

Cunoscutul actor a discutat și despre importanța teatrului în oraș, considerând că, fiecare oraș ar trebui să aibă un teatru de păpuși, deoarece: ,,formează viitorul spectator”:

,,Este necesar. După aceea vezi dacă se presupune, dacă există cerere sau dacă este necesar ca un oraș să aibă un teatru de repertoriu, cum ar veni. Sau să fie teatru-gazdă. Important e să fie teatru. Teatrul-gazdă are avantaje. Pot veni spectacole foarte diverse, cu actori foarte mari, importanți, și creează o diversitate. Adică vezi foarte multă calitate. La teatrul de repertoriu ai actorii angajați și atunci ai aceiași actori în spectacole. Acum, nu știu dacă fiecare comunitate trebuie să se susțină în sensul ăsta. Normal că mi-aș dori cât mai multe teatre. Cât mai multe teatre în toate localitățile. Dacă Alba Iulia își dorește un teatru, dacă își dorește să aibă actori de care să fie mândră, de ce nu? Dar necesar este un teatru de păpuși. Pentru că ăla formează viitorul spectator. Teatrul e necesar. E necesar în viața tuturor.”, a mai spus Pavel Bartoș.

