FOTO | PREMII obținute de studenții din Alba Iulia la Zilele Tehnicii Studențești Petroșani 2026: Excelență în cercetare și inovare

PREMII obținute de studenții din Alba Iulia la Zilele Tehnicii Studențești Petroșani 2026: Excelență în cercetare și inovare

În perioada 14–16 mai 2026, în cadrul Simpozionului Național Studențesc „Zilele Tehnicii Studențești Petroșani”, studenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia au obținut rezultate deosebite, demonstrând excelență în cercetare și inovare.

Rezultate obținute:

*Locul I – „Proiectarea și experimentarea unui sistem integrat pentru siguranța șoferului”

Autori: Goronea Ioan Toma, Murg Mihai Eduard, Dragomir Serafim Florin

Coordonatori: Asist. univ. drd. ing. Gomboș Andreea, Asist. univ. drd. ing. Samoilă Florin

*Locul I – „Proiectare, prototipare și optimizare sistem de încărcare fotovoltaic”

Autor: Lazăr-Mihai Grigore

Coordonator: Asist. drd. ing. Florin Samoilă

*Locul II – „Analiza comparativă a surselor de iluminat auto din punct de vedere electrotermic – LED vs Halogen”

Autori: Alexandru-Raul Gligor, Cristian-Vasile Muj, Denisa-Andreia Cenar

Coordonatori: Prof. univ. habil. dr. ing. Tulbure Adrian Alexandru, Asist. drd. ing. Florin Samoilă

*Locul III – „Sistem inteligent bazat pe tehnologii IoT pentru managementul adaptiv al resurselor energetice și optimizarea iluminatului în spații de laborator”

Autori: Nicolae Ghișa, Ernest-Ciprian Szoke, Alexandra-Maria Schaser

Coordonator: Asist. drd. ing. Florin Samoilă

De asemenea, a fost prezentată lucrarea „Arhitectură IoT distribuită pentru evaluarea continuă a mediului – design și validare”, autor Sergiu Suciu

Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Mircea Risteiu

