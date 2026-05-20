Curier Județean

FOTO | PREMII obținute de studenții din Alba Iulia la Zilele Tehnicii Studențești Petroșani 2026: Excelență în cercetare și inovare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

PREMII obținute de studenții din Alba Iulia la Zilele Tehnicii Studențești Petroșani 2026: Excelență în cercetare și inovare

În perioada 14–16 mai 2026, în cadrul Simpozionului Național Studențesc „Zilele Tehnicii Studențești Petroșani”, studenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia au obținut rezultate deosebite, demonstrând excelență în cercetare și inovare.

Rezultate obținute:

*Locul I –  „Proiectarea și experimentarea unui sistem integrat pentru siguranța șoferului”

Autori: Goronea Ioan Toma, Murg Mihai Eduard, Dragomir Serafim Florin

Coordonatori: Asist. univ. drd. ing. Gomboș Andreea, Asist. univ. drd. ing. Samoilă Florin

*Locul I –  „Proiectare, prototipare și optimizare sistem de încărcare fotovoltaic”

Autor: Lazăr-Mihai Grigore

Coordonator: Asist. drd. ing. Florin Samoilă

*Locul II – „Analiza comparativă a surselor de iluminat auto din punct de vedere electrotermic – LED vs Halogen”

Autori: Alexandru-Raul Gligor, Cristian-Vasile Muj, Denisa-Andreia Cenar

Coordonatori: Prof. univ. habil. dr. ing. Tulbure Adrian Alexandru, Asist. drd. ing. Florin Samoilă

*Locul III – „Sistem inteligent bazat pe tehnologii IoT pentru managementul adaptiv al resurselor energetice și optimizarea iluminatului în spații de laborator”

Autori: Nicolae Ghișa, Ernest-Ciprian Szoke, Alexandra-Maria Schaser

Coordonator: Asist. drd. ing. Florin Samoilă

De asemenea, a fost prezentată lucrarea „Arhitectură IoT distribuită pentru evaluarea continuă a mediului – design și validare”, autor Sergiu Suciu

Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Mircea Risteiu

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

20 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 mai 2026

De

20 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează miercuri, 20 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia PREMIAȚI la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 mai 2026

De

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia PREMIAȚI la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026 Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026.  „Munca, perseverența și pasiunea pentru cunoaștere au fost răsplătite prin rezultate deosebite, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Elevul sergent Teodor Cîmpan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs național de scriere în limba engleză

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 mai 2026

De

Elevul sergent Teodor Cîmpan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs național de scriere în limba engleză Abilitățile de comunicare în limba engleză și dorința de a se implica în comunitate și de a schimba mentalități, i-au adus elevului sergent Teodor Cîmpan, din clasa a XII-a la Colegiul Național Militar […]

Citește mai mult