Sport

Volei Alba Blaj Love și Like, meci spectacol în familie, în „Alba Blaj” Arena, în 3 ianuarie | Componența echipelor, decisă de fani!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Volei Alba Blaj Love și Like, meci spectacol în familie, în „Alba Blaj” Arena, în 3 ianuarie | Componența echipelor va fi decisă de fani!

Campioana Volei Alba Blaj va începe anul 2026 cu un meci spectacol în familie, sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena.

Citește și: Volei Alba Blaj, un nou transfer: coordonatoarea Marija Miljevic, internațională din Serbia, sezonul trecut la CSM Lugoj

Se vor duela Volei Alba Blaj Love și Volei Alba Blaj Like, două echipe care vor fi decise pe baza voturilor oferite de suporteri.

Va fi un antrenament cu public, înaintea primului meci oficial din noul an, cel din 8 ianuarie, din Franța, în 8 ianuarie, în grupele Ligii Campionilor, dar și un duel special, cum n-a mai fost.

Marea surpriză? VOI sunteți selecționerii! În această săptămână, fanii vor alcătui cele două echipe, alegând jucătoarele care vor evolua pentru LOVE și LIKE. Începem mâine! Stați pe fază, votați și fiți parte din echipă!”, a transmis Volei Alba Blaj

Cu acest prilej, vor fi văzute la lucru noile achiziții, extrema Ana Escamilla și coordonatoarea Marija Miljević, în „Alba Blaj Arena”, la Meciul Fanilor.

