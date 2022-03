Volei Alba Blaj – CSM Târgoviște, derby pentru titlu, astăzi, ora 19.00, în Sala “Timotei Cipariu”

Sporturile de iarnă încep să își revină și ele după o lungă perioadă cu restricții, iar schiul alpin, după două sezoane, unul întrerupt, iar cel de-al doilea afectat puternic, cu multiple anulări de curse, concursuri îngreunate de restricții, antrenamente în condiții dificile, s-a derulat, în sfârșit, în acest sezon ceva mai aproape de normal.

În această situație aproape toate cursele programate în calendarul competițional au putut fi desfășurate. Condiționarea participării a mai ținut cont de testarea participanților și prezentarea dovezii de vaccinare, acolo unde a fost cazul, fără a mai conta numărul de participanți, aceste activități desfășurându-se în aer liber.

Secția de schi a Clubului Sportiv Școlar Blaj funcționează cu două catedre de schi alpin, având peste 30 de sportivi înscriși, de la începători până la sportivi de performanță, care împreună cu antrenorii lor aduc rezultate pentru club și pentru zona munților Apuseni, această zonă fiind mai puțin cunoscută pentru practicarea sporturilor de iarnă, dar totuși cu o activitate de peste 40 de ani și cu un palmares bogat la care se adaugă rezultate, an de an. Acest sezon competițional, 2021/2022, evident că nu face excepție, iar profesorul Tiberiu Tanțoș, ajuns la venerabila vârstă de 70 de ani, încă reușește performanțe notabile în schiul alpin pe plan intern, dar și participări internaționale la competiții din calendarul Federației Internaționale de Schi.

Rezultatele acestui sezon competițional la schi alpin:

*Cupa CȘS Baia Sprie, desfășurată în perioada 18-21 ianuarie la Șuior. Pârtia Turist Șuior a găzduit două curse de slalom la care Anna Rebeka Walter a realizat, la categoria Under 18 un loc întâi și un loc doi;

*Cupa Kalinderu, disputată în perioada 9-10 februarie la Bușteni, în cadrul căreia s-a luat startul la două curse de slalom. Anna Rebeka Walter a obținut la categoria Under 18 un loc 2 și un loc 3, iar la general, Under 21, un loc 4 și un loc 5;

*Cupa Predeal, derulată în perioada 17-18 februarie la Predeal, a găzduit o probă de slalom în cadrul căreia Anna Rebeka Walter s-a clasat pe locul 2 la categoria Under 18 și pe locul 4 la categoria Under 21.

*Campionate Naționale ale României la schi alpin, în Poiana Brașov, pe pârtia Sub Teleferic, în perioada 22-25 februarie și care anul acesta au înregistrat o premieră, fiind organizate sub egida Federației Internaționale de Schi sub denumirea de FIS RACE. Așadar, sportivii care au participat la această competiție au avut șansa de a face puncte și în Campionatul Internațional de Schi. La această întrecere au luat startul peste 80 de schiori din 12 țări: România, Bulgaria, Georgia, Suedia, Brazilia, Slovacia, Cehia, Macedonia, Israel, Grecia, Ungaria și Serbia. La start s-au aliniat sportivi de renume precum: Jan Rechtenberg (Cehia), Benjamin Szollos (Israel), Isac Hedstroem (Suedia) sau Kristian Pavelka (Slovacia). Anna Rebeka Walker și Kis Timea au participat la toate probele din competiția FIS RACE obținând în total 4 medalii de bronz. Kis Timea s-a clasat pe locul al 3-lea în proba de slalom fete senioare, iar Anna Rebeka Walter a obținut locul 3 la slalom Under 18 și locul 7 la general. De asemenea, la slalom uriaș a încheiat pe poziția a 4-a la Under 18 și locul 8 la general, la proba de combinată alpină s-a clasat pe locul al 3 la Under 18 și locul 7 la general, iar proba de super combinată a terminat-o pe locul 3 la Under 18 și locul 7 la general.

”A fost un sezon greu, după o pauză de competiții, dar și de pregătire pe zăpadă, această perioadă fiind redusă din cauza restricțiilor internaționale, atât de călătorie cât și de funcționare a stațiunilor de schi. Totuși am reușit să continuăm pregătirea fizică, iar în lunile noiembrie-decembrie 2021 am bifat două stadii de pregătire în Austria și Polonia în cele din urmă, deoarece Austria a fost închisă până în 18 decembrie. Am fost și la competiții internaționale, la Rogla în Slovenia, unde Anna Rebeka Walter a obținut un loc 16. În următoarea perioadă mai participăm în Bulgaria la Borovets și Pamporovo, iar în țară în perioada 20-24 martie la Campionatele Naționale ale Cluburilor Sportive Școlare la Șuior, unde sperăm să mai obținem câteva medalii. Țin să mulțumesc clubului CSȘ Blaj pentru susținerea financiară și logistică, dar și sponsorilor care ne-au fost alături și în acest an”, a transmis Tiberiu Tanțoș

Competițiile continuă la schi alpin și pe parcursul lunii martie, iar antrenorii speră la rezultate cât mai bune pentru a încheia sezonul competițional 2021-2022 cu rezultate notabile și un palmares bun pentru club. Sunt și antrenori tineri la schi, la clubul de la Blaj și dezideratul este să se mai implice și alții de-a lungul timpului pentru a păstra tradiția schiului alpin la noi în județ. (H.D.M.)