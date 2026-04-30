Creștere EXPLOZIVĂ a ratei șomajului în România în martie 2026
România a înregistrat o rată a șomajului de 6,1%, în luna martie a acestui an, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea din februarie, cu un nivel în continuare ridicat în rândul tinerilor (15-24 de ani), de 28,2%, arată datele publicate, joi, 30 aprilie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).
În perioada analizată, numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) a fost estimat la 503.700 de persoane, în creştere de la 494.700 de şomeri. În acelaşi timp, faţă de martie 2025, în martie anul curent, s-a consemnat o scădere, de la 506.600 de persoane fără un loc de muncă.
De asemenea, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,3 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor (valorile fiind 6,3% în cazul persoanelor de sex feminin şi de 6% în cazul persoanelor de sex masculin).
Datele INS relevă, de asemenea, că în rândul tinerilor (15-24 ani) s-a înregistrat un nivel ridicat al ratei şomajului (28,2%), în perioada octombrie – decembrie 2025.
Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,6%, pentru luna martie 2026, din care 4,5% pentru bărbaţi, respectiv 4,7% în cazul femeilor.
Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,2% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna martie a acestui an.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
