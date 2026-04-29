Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, organizează în datele de 20, 28 mai și 9 iunie 2026, licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere, astfel:
*20 mai 2026 – străzile Axente Sever, Mihai Viteazu, Unirii, Morii
*28 mai 2026 – străzile Sergent Hațegan, Ecaterina Varga, Transilvaniei, Gheorghe Doja
*09 iunie 2026 – străzile Teilor, Horea și Mărășești.
Licitația va avea loc în spațiu deschis, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, începând cu ora 10:00.
Caietul de sarcini privind procedura de organizare a licitației, amplasamentul parcelelor care fac obiectul licitației, lista documentelor și condițiile de participare pot fi consultate la sediul SPAPL Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9 și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.
De asemenea, documentele completate (cererea și declarația pe propria răspundere) pot fi transmise către Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud și pe adresa de e-mail [email protected].
