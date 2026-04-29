Politică Administrație

Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, organizează în datele de 20, 28 mai și 9 iunie 2026, licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere, astfel:

*20 mai 2026 – străzile Axente Sever, Mihai Viteazu, Unirii, Morii

*28 mai 2026 – străzile Sergent Hațegan, Ecaterina Varga, Transilvaniei, Gheorghe Doja

*09 iunie 2026 – străzile Teilor, Horea și Mărășești.

Licitația va avea loc în spațiu deschis, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, începând cu ora 10:00.

Caietul de sarcini privind procedura de organizare a licitației, amplasamentul parcelelor care fac obiectul licitației, lista documentelor și condițiile de participare pot fi consultate la sediul SPAPL Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9 și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.

De asemenea, documentele completate (cererea și declarația pe propria răspundere) pot fi transmise către Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud și pe adresa de e-mail [email protected].

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

29 aprilie 2026

De

Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură” Sandu Heler a demisionat miercuri, 29 aprilie 2026, din funcția de subprefect al județului Alba. El a ocupat această funcție din 2024. ,,Da, am demisionat. Mi se pare o decizie corectă […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat | PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

29 aprilie 2026

De

PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate” PSD Alba a anunțat că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale, astăzi, 29 aprilie 2026. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj, publicat pe o rețea de socializare. Social-democrații au transmis că toți reprezentanții săi […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de ore

în

28 aprilie 2026

De

A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale” Recepția lucrărilor ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud a avut loc astăzi, 28 aprilie 2026.  Cu această ocazie, edilul din Abrud, Radu Tuhuț, a transmis că prin această investiție crește calitatea serviciilor […]

Citește mai mult