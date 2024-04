30 aprilie – Ziua internațională a jazz-ului

În peste 190 de țări de pe șapte continente, în fiecare an, pe 30 aprilie, se aniversează Ziua internațională a jazzului, cu scopul de a reuni comunități, școli, artiști, istorici, academicieni și pasionați de jazz din toate colțurile lumii, pentru a crea un dialog universal al păcii, al respectului între culturi și al înțelegerii. Ziua este recunoscută în calendarele oficiale ale UNESCO și ale Națiunilor Unite.

În 2017, se celebrează cea de-a șasea aniversare anuală, prin care se recunoaște și se confirmă totodată rolul semnificativ al jazz-ului în diplomația culturală, potrivit site-ului de specialitate jazzyday.com.

Data de 30 aprilie a fost declarată de UNESCO Ziua internațională a jazzului, în noiembrie 2011. Prima ediție a acestei zile a fost marcată de UNESCO și Institutul de Jazz Thelonious Monk, în 2012, prin organizarea a trei concerte, susținute la Paris, la sediul mondial al UNESCO, la ”Congo Square” din New Orleans și la Sala Adunării Generale a ONU de la New York. La următoarele ediții, în fiecare an, concertul „All-Star Global” a reunit artiști ai jazzului de pe tot mapamondul, promovând astfel dialogul între culturi și diversitatea, libertatea de exprimare și respectul față de drepturile omului.

Capitala Cubei, Havana, este orașul gazdă al evenimentului muzical de jazz, la nivel mondial, în 2017. Concertul „All-Star Global” din acest an va avea loc la „Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso”, în organizarea ministerului culturii din țara gazdă, Institutului Cubanez de Muzică și Comisiei Naționale Cubaneze pentru UNESCO. Concertul va fi difuzat în direct de UNESCO.

