E jale! Leul, depreciere istorică față de euro, joi, 30 aprilie 2026

Moneda națională, leul, s-a depreciat joi, 30 aprilie 2026 în raport cu euro, până la valoarea de 5,1417 lei pentru un euro.

Este cea mai scăzută valoare a leului din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare.

Pe piaţa interbancară, după ora 13.00, când Banca Naţională a anunţat referinţa, moneda europeană a sărit de 5,15 lei., notează Economica.net.

Euro a început să crească de miercuri, 29 aprilie 2026 şi a depăşit pentru prima dată pragul de 5,10 lei, din mai 2025 şi până acum, atât pe piaţa interbancară cât şi la cursul BNR.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI