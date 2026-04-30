Actualitate

E jale! Leul, depreciere istorică față de euro, joi, 30 aprilie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

De

Moneda națională, leul, s-a depreciat joi, 30 aprilie 2026 în raport cu euro, până la valoarea de 5,1417 lei pentru un euro.

Este cea mai scăzută valoare a leului din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare.

Pe piaţa interbancară, după ora 13.00, când Banca Naţională a anunţat referinţa, moneda europeană a sărit de 5,15 lei., notează Economica.net.

Euro a început să crească de miercuri, 29 aprilie 2026 şi a depăşit pentru prima dată pragul de 5,10 lei,  din mai 2025 şi până acum, atât pe piaţa interbancară cât şi la cursul BNR.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cumulul pensie specială-salariu la stat va fi INTERZIS: Care sunt excepțiile admise. Decizie de ultimă oră a Guvernului

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

30 aprilie 2026

De

Cumulul pensie specială-salariu la stat va fi INTERZIS: Care sunt excepțiile admise. Decizie de ultimă oră a Guvernului Proiectul de lege privind cumulul pensie specială-salariu la stat a fost adoptat joi, 30 aprilie 2026 de Executiv, într-o ședință extraordinară. La sfârșitul lunii martie 2026, premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul unei intervenții televizate, că proiectul […]

Actualitate

Minivacanța de 1 Mai 2026: Recomandări ale salvamontiștilor din România pentru drumeții montane în siguranță

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

30 aprilie 2026

De

Minivacanța de 1 Mai 2026: Recomandări ale salvamontiștilor din România pentru drumeții montane în siguranță Salvamontiștii au făcut cu o serie de recomandări pentru desfășurarea drumețiilor montane în condiții de siguranță, având în vedere creșterea numărului de turiști în perioada minivacanței de 1 Mai 2026. În această perioadă, peste 600 de salvamontiști vor asigura permanența […]

Actualitate

Adio telefoane în şcolile din România! Profesorii vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele. Legea, adoptată de Senat

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

30 aprilie 2026

De

Adio telefoane în şcolile din România! Profesorii vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele. Legea, adoptată de Senat Senatul a adoptat miercuri, 29 aprilie 2026, legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu telefoanele mobile. Legea 213/30.03.2026 a fost adoptată în plenul Senatului şi completează Legea […]

