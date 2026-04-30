Când va fi votat bugetul municipiului Alba Iulia pe anul 2026: Un pas premergător, dezbaterea publică

Bugetul municipiului Alba Iulia pe anul 2026 urmează să fie aprobat la începutul săptămânii viitoare.

Concret, o reuniune în plen a aleșilor locali albaiulieni pentru adoptarea proiectului de buget pentru anul în curs este programată marți, 5 mai 2026, de la ora 13.00.

Până atunci, joi, 30 aprilie 2026, de la ora 15.00, va avea loc dezbaterea publică a proiectului de buget local pe anul 2026.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul din str. Bucovinei nr. 6 (sala de ședințe a Consiliului Local).

„Toți cei interesați sunt invitați să participe”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia.

foto: arhivă – ședință de Consiliu Local la Alba Iulia (rol ilustrativ)

