Aproape 200 de jandarmi din Alba, pe teren în minivacanța de 1 Mai 2026: Locurile în care vor fi prezenți
Aproape 200 de jandarmi din Alba, pe teren în minivacanța de 1 Mai 2026: Locurile în care vor fi prezenți
Peste 190 de jandarmi din cadrul I.J.J. Alba vor fi prezenți în teren în perioada 1–3 mai, cu ocazia minivacanței de Ziua Internațională a Muncii, pentru menținerea ordinii și siguranței publice în zonele aglomerate.
Potrivit I.J.J. Alba, în perioada 1–3 mai, cu ocazia minivacanței prilejuite de Ziua Internațională a Muncii, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, în contextul activităților specifice acestei perioade.
În zilele următoare, măsurile de ordine publică vor fi adaptate în funcție de zonele unde sunt așteptate adunări numeroase de persoane, în special în zonele de agrement, parcuri, zone turistice și alte spații frecventate în această perioadă. Peste 190 de jandarmi vor fi prezenți în teren pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru sprijinirea cetățenilor, acționând atât independent, cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.
Pentru a evita situațiile neplăcute, recomandăm cetățenilor să adopte un comportament responsabil, să evite consumul excesiv de alcool și orice manifestări care pot tulbura ordinea și liniștea publică. Totodată, este important să acorde o atenție sporită bunurilor personale și să supravegheze copiii în permanență.
De asemenea, în cazul activităților de recreere în aer liber, vă recomandăm să utilizați doar zonele special amenajate pentru prepararea hranei și să lăsați curat în urma dumneavoastră, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător.
Jandarmii montani sunt pregătiți să intervină în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Având în vedere semnalările privind prezența animalelor sălbatice, vă recomandăm să păstrați distanța față de acestea și să nu încercați să le fotografiați sau să le hrăniți.
Pentru deplasările în zona montană, este important să fiți echipați corespunzător, să evitați deplasările solitare și să respectați traseele turistice marcate, precum și eventualele restricții.
În situația în care sunteți martorii unor fapte antisociale, solicitați sprijinul jandarmilor aflați în teren sau apelați numărul unic de urgență 112, se arată în comunicatul transmis de I.J.J Alba.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
