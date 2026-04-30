CONDAMNARE în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia: Decizie la Tribunalul Militar Cluj-Napoca

Trbunalul Militar Cluj-Napoca s-a pronunțat, joi, 30 aprilie 2026, în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia.

O persoană (N.F.D.), fără antecedente penale, a fost condamnată la 2 ani închisoare pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Executarea pedepsei este suspendată sub supraveghere. Se stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la rămânerea definitivă a hotărârii. Practic inculpatul nu execută efectiv pedeapsa în penitenciar, dacă respectă condițiile impuse.

Instanța a admis parțial acțiunile civile și a obligat, în solidainculpatul N.F.D. și Unitatea Militară 01381 Turda (parte responsabilă civilmente) la plata următoarelor daune morale:

70.000 euro către un minor (prin reprezentant legal);

20.000 euro către o persoană civilă;

20.000 euro către o altă persoană civilă;

10.000 euro către o altă persoană civil

Hotărârea Tribunalului Militar Cluj-Napoca poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Plutonierul Alexandru Orosz (33 de ani) a murit electrocutat când a atins cu o antenă liniile de înaltă tensiune din gară. Militarul se afla pe un vehicul militar adus la Alba Iulia de la Turda pentru marea paradă din 1 Decembrie 2018. Militarii ar fi ştiut că linia de înaltă tensiune este deconectată de la energia electrică. Plutonierul s-a urcat pe vehiculul aflat pe un vagon şi a manevrat o antenă, care, la un moment, dat a atins liniile de înaltă tensiune ale CFR.

Procurorii au considerat că nu se poate reține faptul că moartea victimei este o consecință a acțiunii personalului stației de cale ferată din Alba Iulia, întrucât acesta nu deținea calitatea necesară pentru a dispune debarcarea.

În dosar au fost vizați un locotenent-colonel și un plutonier pentru infracțiunile de ucidere din culpă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, al doilea fiind cercetat și pentru infracţiunea de încălcare a consemnului.

Cazul militarului decedat în Gara Alba Iulia a generat o anchetă complexă, începută de Parchetul Militar pentru a stabili circumstanțele morții survenite în urma intervenției polițiștilor. Investigația a inclus audieri, expertize medico-legale și schimbări de încadrare juridică, pe fondul unor concluzii contestate de familie. Dosarul a cunoscut episoade de clasare și redeschidere, iar ulterior a ajuns în instanță, unde au fost analizate responsabilitățile celor implicați. Hotărârile pronunțate au fost supuse căilor de atac, prelungind parcursul judiciar al cauzei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI