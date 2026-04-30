CONDAMNARE în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia: Decizie la Tribunalul Militar Cluj-Napoca
Trbunalul Militar Cluj-Napoca s-a pronunțat, joi, 30 aprilie 2026, în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia.
O persoană (N.F.D.), fără antecedente penale, a fost condamnată la 2 ani închisoare pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Executarea pedepsei este suspendată sub supraveghere. Se stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la rămânerea definitivă a hotărârii. Practic inculpatul nu execută efectiv pedeapsa în penitenciar, dacă respectă condițiile impuse.
Instanța a admis parțial acțiunile civile și a obligat, în solidainculpatul N.F.D. și Unitatea Militară 01381 Turda (parte responsabilă civilmente) la plata următoarelor daune morale:
- 70.000 euro către un minor (prin reprezentant legal);
- 20.000 euro către o persoană civilă;
- 20.000 euro către o altă persoană civilă;
- 10.000 euro către o altă persoană civil
Hotărârea Tribunalului Militar Cluj-Napoca poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Plutonierul Alexandru Orosz (33 de ani) a murit electrocutat când a atins cu o antenă liniile de înaltă tensiune din gară. Militarul se afla pe un vehicul militar adus la Alba Iulia de la Turda pentru marea paradă din 1 Decembrie 2018. Militarii ar fi ştiut că linia de înaltă tensiune este deconectată de la energia electrică. Plutonierul s-a urcat pe vehiculul aflat pe un vagon şi a manevrat o antenă, care, la un moment, dat a atins liniile de înaltă tensiune ale CFR.
Procurorii au considerat că nu se poate reține faptul că moartea victimei este o consecință a acțiunii personalului stației de cale ferată din Alba Iulia, întrucât acesta nu deținea calitatea necesară pentru a dispune debarcarea.
În dosar au fost vizați un locotenent-colonel și un plutonier pentru infracțiunile de ucidere din culpă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, al doilea fiind cercetat și pentru infracţiunea de încălcare a consemnului.
Cazul militarului decedat în Gara Alba Iulia a generat o anchetă complexă, începută de Parchetul Militar pentru a stabili circumstanțele morții survenite în urma intervenției polițiștilor. Investigația a inclus audieri, expertize medico-legale și schimbări de încadrare juridică, pe fondul unor concluzii contestate de familie. Dosarul a cunoscut episoade de clasare și redeschidere, iar ulterior a ajuns în instanță, unde au fost analizate responsabilitățile celor implicați. Hotărârile pronunțate au fost supuse căilor de atac, prelungind parcursul judiciar al cauzei.
