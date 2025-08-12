Volei Alba Blaj, abonamente pentru sezonul 2025-2026, la prețul de 230 lei, începând din 18 august | Vezi programul și condițiile

Campioana Volei Alba Blaj pune în vânzare abonamente pentru sezonul 2025-2026, la prețul de 230 lei, începând din 18 august. Vezi programul și condițiile

CSM Volei Alba Blaj anunță că începând cu data de 18 august 2025 va comercializa abonamente pentru sezonul 2025/2026. Din sezonul viitor, prețul unui abonament va fi de 230 de lei pentru Sectoarele A, B și C și 1700 de lei (inclusiv parcare) pentru Sectorul Oficial.

Abonamentul va fi valabil pentru toate meciurile (interne și internaționale) programate în Alba Blaj Arena în sezonul 2025/2026 (septembrie 2025 – mai 2026).

Perioada 18 august – 1 septembrie 2025 este rezervată persoanelor care au deținut abonamente în sezonul trecut, acestea având la dispoziție 10 zile pentru reînnoirea abonamentelor exact pe locul/locurile din sezonul anterior. Acestea se vor comercializa doar la casa de bilete Alba Blaj Arena, iar pentru reînnoire, abonații trebuie să prezinte abonamentul vechi sau dovada locului ocupat în sezonul precedent.

Începând cu data de 1 septembrie 2025, abonamentele pentru sezonul 2025/2026 vor putea fi achiziționate de către toate persoanele interesate, de la casa de bilete Alba Blaj Arena sau de pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj

Programul casei de bilete (18-29 august): Luni – Vineri: 14:00 – 18:00

Prețul abonamentelor: 230 lei (Sectoare A, B, C), 1700 lei – inclusiv parcare (Sector Oficial)

Prețul biletelor în sezonul 2025/2026: 15 lei (Sectoare A, B, C) – competiții interne (DA1F, Cupa României), 25 lei (Sectoare A, B, C) – competiții internaționale (Liga Campionilor, etc.), 100 lei – inclusiv parcare (Sector Oficial) – competiții interne (DA1F, Cupa României), 120 lei – inclusiv parcare (Sector Oficial) – competiții internaționale (Liga Campionilor, etc.)

Elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor beneficia în continuare de intrare gratuită la toate meciurile, dar numai pe baza carnetului de elev, biletele putând fi ridicate doar în ziua meciului, de la casa de bilete Alba Blaj Arena. Biletele pentru elevi NU pot fi achiziționate online!Părinții care vor veni la meci însoțiți de copii vor achita doar biletul pentru adult, urmând să primească bilete gratuite, în funcție de numărul de copii, lângă locul plătit. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, accesul este gratuit, dar numai cu însoțitor! Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin prezentarea legitimației/documentelor justificative la intrarea generală a spectatorilor (zona turnicheți).

