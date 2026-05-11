VIDEO | A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută”

Bogdan Ilea

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat începerea lucrărilor de deszăpezire pe Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac.

În aceste momente se acționează cu două utilaje de mare capacitate, urmând ca numărul acestora să fie suplimentat. Autoritățile susțin că, în ciuda condițiilor dificile, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut pentru redeschiderea circulației pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România.

,,Am început deszăpezirea Transfăgărășanului, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac.

Anul acesta avem parte de un strat de zăpadă mai consistent față de alți ani și nici temperaturile scăzute din ultima perioadă nu ne ajută la curățenia zăpezii dar lucrăm cât se poate de repede.

Deocamdată intervenim cu două utilaje de mare capacitate dar vom suplimenta numărul mașinilor odată cu deschiderea unor noi fronturi de lucru.”, se arată într-un mesaj publicat de DRPD Brașov.

