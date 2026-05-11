Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire treptată
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire treptată
Vremea se va menține rece pentru această perioadă a lunii mai pe parcursul acestei săptămâni, însă temperaturile vor crește în următoarea perioadă, potrivit prognozei meteorologice pentru următoarele două săptămâni.
Transilvania
În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative, vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor termice diurne va fi în scădere de la 23 de grade, la 13 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 15 mai, de la o medie de 10 grade, spre 4 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendința de creștere. Astfel, media maximelor va depăși 18 grade și va ajunge până la 21…22 de grade, iar a minimelor va urca până spre 10 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe aproape tot parcursul intervalului, dar va fi mai ridicată în jurul datei de 13 mai și după 17 mai.
Banat
Alternanțe termice semnificative vor fi mai ales în prima săptămână din interval. Până în data de 13 mai vremea se va răci, media valorilor diurne va scădea de la 25 de grade, spre 16 grade, iar a celor nocturne de la 12 grade, până la 5 grade. Ulterior, valorile termice vor avea în general tendința de creștere. Astfel, media maximelor va depăși 20 de grade și va ajunge până la 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 11…12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 12 și 13 mai și după data de 16 mai.
Crișana
În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în data de 13 mai vremea se va răci de la o medie a valorilor diurne de 22 de grade, spre 15 grade, iar a celor nocturne de la 10…11 grade, până la 6 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendința de creștere. Astfel, media maximelor va depăși 20 de grade și va ajunge până la 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 10…11 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 12 și 13 mai și după data de 17 mai.
Maramureș
Temperatura aerului va avea variații semnificative în prima săptămână din interval. Vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 24 de grade, la 15 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 14 mai, de la o medie de 11 grade, spre 5 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendința de creștere. Astfel, media maximelor va depăși 20 de grade și va ajunge până în jurul a 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 11 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe aproape tot parcursul intervalului, dar va fi mai ridicată în jurul datei de 13 mai și după 17 mai.
Moldova
În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative, vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 23 de grade, la 16 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 14 mai, de la o medie de 12 grade, spre 7 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în creștere. Astfel, media maximelor va ajunge până la 22…23 de grade, iar a minimelor va urca până spre
11…12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 13 mai și după data de 17 mai.
Dobrogea
În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative, vremea se va răci până spre mijlocul săptămânii, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 21 de grade, la 18 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 15 mai, de la o medie de 12…13 grade, spre 9 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în creștere. Astfel, media maximelor va ajunge până la 22…23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 12…13 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 13 și 14 mai și după data de 17 mai.
Muntenia
Până în data de 12 mai, în general, tendința temperaturilor va fi de creștere; media maximelor termice de la 21 la 26 de grade, iar a minimelor de la 6 la 12…13 grade. După acest interval va urma o scădere a valorilor termice cu 3…4 grade. Vor fi averse, izolat, până în data de 7 mai, apoi pe arii mai extinse și posibil aproape în fiecare zi.
Oltenia
Media maximelor termice va avea variații în general între 23 și 26 de grade și va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Minimele termice vor fi în creștere, de la 5…6 grade în prima dimineață până spre 12…13 grade în diminețile zilelor de 11 și de 12 mai. După acest interval media temperaturilor minime va fi în general între 9 și 12 grade. Vor fi averse, izolat, până în data de 7 mai, apoi pe arii mai extinse și posibil aproape în fiecare zi.
La munte
În general, media temperaturilor maxime se va situa între 10 și 15 grade, iar a minimelor între 3 și 7 grade. Vor fi averse, pe suprafețe mici, până în data de 6 mai, apoi pe arii mai extinse aproape zilnic.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”. Ce spune despre un guvern minoritar PSD-UDMR
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”. Ce spune despre un guvern minoritar PSD-UDMR Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu își dorește formarea unui guvern minoritar PSD-UDMR, însă a admis că, în contextul actual, acest scenariu „poate fi […]
11-14 mai 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte
Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă valabilă în România în […]
11 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Luni, 11 mai 2026, sunt restricții de circulație, între orele 7.00 și 20.00, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Miercurea Sibiului. Potrivit Dispeceratului CNAIR, se execută lucrări de reparații pe partea carosabila. Banda 1 și banda de urgențe de pe calea 2 (Sebeș-Sibiu) sunt restricționate. Se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire treptată
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire...
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”. Ce spune despre un guvern minoritar PSD-UDMR
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz...
Știrea Zilei
VIDEO | A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută”
A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută” Direcția Regională de...
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale....
Curier Județean
FOTO | Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean
Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean...
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților. O persoană a suferit leziuni corporale / TRAFIC îngreunat
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților Un accident rutier a avut loc astăzi, 11...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...