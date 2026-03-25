Vlad Bințințan, de la HCC Alba Iulia, dublă calificare la olimpiadele naționale de informatică 2026. Vrea sa-și continue studiile la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Elevul Bințințan Vlad Cosmin de la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia s-a calificat la două olimpiade naționale de informatică în 2026, obținând locul 1 pe județ.

Acesta va reprezenta județul Alba la faza națională a Olimpiadei de Informatică și a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet- secțiunea Interoperabilitate Software.

Bințințan Vlad Cosmin este elev în clasa a XII-a C la Colegiul HCC Alba Iulia și a fost pregătit de doamna profesor Palcu Carmen.

Vlad intenționează să-și continue studiile în domeniul informaticii la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Etapa națională a olimpiadei de Informatică va fi organizată în perioada 26- 30 martie 2026 la Pitești, iar cea a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet în 9-12 mai la București.

VIDEO | Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un rol asumat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

25 martie 2026

De

Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată Poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un rol asumat” Comisarul-șef de poliție Luminița Prodan și-a dedicat 24 de ani carierei în Poliție, timp în care a trăit atât numeroase momente frumoase, cât și situații dificile, pe care a reușit să le depășească […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Medicul Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru luare de mită: Ar fi primit de nouă ori sume cuprinse între 100 și 1.000 de euro. În trecut a mai avut astfel de ,,isprăvi”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

25 martie 2026

De

Medicul Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru luare de mită: Ar fi primit de nouă ori sume cuprinse între 100 și 1.000 de euro. În trecut a mai avut astfel de ,,isprăvi” Medicul primar din Sebeș, Adrian Ienea, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fiind acuzat […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Polițiștii din Alba, EROI în uniformă sau în timpul liber: Intervențiile lor au făcut, de multe ori, diferența dintre viață și moarte

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

25 martie 2026

De

Polițiștii din Alba, eroi în uniformă sau în timpul liber: Intervențiile lor au făcut de multe ori diferența dintre viață și moarte Miercuri, 25 martie 2026, cu prilejul Zilei Poliției Române, polițiștii din Alba care au dat dovadă de profesionalism, spirit civic și prestanță în uniforma de om al legii au fost felicitați în cadrul […]

Citește mai mult