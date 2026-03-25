Vlad Bințințan, de la HCC Alba Iulia, dublă calificare la olimpiadele naționale de informatică 2026. Vrea sa-și continue studiile la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Elevul Bințințan Vlad Cosmin de la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia s-a calificat la două olimpiade naționale de informatică în 2026, obținând locul 1 pe județ.

Acesta va reprezenta județul Alba la faza națională a Olimpiadei de Informatică și a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet- secțiunea Interoperabilitate Software.

Bințințan Vlad Cosmin este elev în clasa a XII-a C la Colegiul HCC Alba Iulia și a fost pregătit de doamna profesor Palcu Carmen.

Vlad intenționează să-și continue studiile în domeniul informaticii la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Etapa națională a olimpiadei de Informatică va fi organizată în perioada 26- 30 martie 2026 la Pitești, iar cea a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet în 9-12 mai la București.

