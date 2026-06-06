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6 iunie 2026 | COD GALBEN de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale, vânt puternic și risc de grindină. Noul anunț al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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COD GALBEN de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale, vânt puternic și risc de grindină. Noul anunț al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, 6 iunie 2026 o avertizare Cod Galben pentru instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în aceeași zi, între orele 12:00 și 23:00, vizând zone extinse din România, între care și întreg județul Alba.

Potrivit meteorologilor, în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și zonele montane, precum și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei, sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu rafale de 50–70 km/h.

În unele zone pot apărea și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi semnificative, ajungând la 15–25 l/mp în intervale scurte de 1–3 ore, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp, existând risc de acumulări rapide și posibile inundații locale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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