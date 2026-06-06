FOTO | APEL adresat locuitorilor unui municipiu din Alba cu privire la depozitarea corectă a deșeurilor: „În insulele ecologice, nu lângă acestea”

APEL adresat locuitorilor unui municipiu din Alba cu privire la depozitarea corectă a deșeurilor: „În insulele ecologice, nu lângă acestea”

Reprezentanții Primăriei Blaj au lansat un apel către din zona blocurilor cu privire la depozitarea corectă a deșeurilor.

„Deșeurile trebuie depozitate exclusiv în insulele ecologice subterane și supraterane, nu lângă acestea”, a subliniat, sâmbătă, 6 iunie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar”.

„Începând cu 1 iunie 2026, în zona blocurilor din municipiul Blaj, colectarea deșeurilor se realizează exclusiv prin intermediul insulelor ecologice digitalizate. Pentru a utiliza sistemul, cetățenii care nu și-au ridicat încă cartela de acces sunt invitați să se prezinte la sediul operatorului de salubritate SC Greendays SRL, Bulevardul Republicii nr. 31.

Depozitarea sacilor de gunoi lângă eco-insule afectează aspectul orașului, creează disconfort pentru locuitori și contravine regulamentului de utilizare.

Nu ne dorim să aplicăm sancțiuni, însă regulile trebuie respectate de toată lumea. Reamintim că persoanele care abandonează deșeuri în afara spațiilor special amenajate sunt identificate cu ajutorul sistemelor de supraveghere video și sancționate conform legii. De altfel, au fost deja sancționate contravențional 8 persoane, identificate pe baza imaginilor video.

Facem apel la spiritul civic al fiecărui locuitor și vă mulțumim pentru implicare. Împreună putem păstra Blajul curat, îngrijit și respectuos față de toți cei care locuiesc aici.

Pentru sesizarea unor defecțiuni ale eco-insulelor, vă rugăm să contactați SC Greendays SRL, la numărul de telefon 0358 401 438”, a mai afirmat edilul din Blaj într-un mesaj postat în mediul online.

sursa foto: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook

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