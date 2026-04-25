Vitezoman prins de polițiști cu 224 km/h pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: A primit o amendă de peste 4.000 de lei

Potrivit Poliția Română, la data de 14 aprilie 2026, ora 17:45, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au depistat în trafic, pe tronsonul autostrăzii A1, la kilometrul 494, un autoturism condus de un bărbat, care circula cu viteza de 224 km/h, pe un tronson de drum unde limita de viteză maxim admisă este de 130 km/h.

În cauză au fost dispuse măsurile legale, conducătorului auto fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru o perioadă de 120 de zile.

Totodată, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 de lei, conform O.U.G. 195/2002 R.

