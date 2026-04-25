Vitezoman prins de polițiști cu 224 km/h pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: A primit o amendă de peste 4.000 de lei

Vitezoman prins de polițiști cu 224 km/h pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: A primit o amendă de peste 4.000 de lei

Un șofer a fost depistat de polițiști circulând cu 224 km/h pe Autostrada A1 Deva–Nădlac, pe un sector unde limita maximă admisă este de 130 km/h.

Incidentul a avut loc la data de 14 aprilie 2026, în jurul orei 17:45, la kilometrul 494 al autostrăzii A1. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă de 4.050 de lei, iar polițiștii i-au reținut permisul de conducere pentru 120 de zile.

Potrivit Poliția Română, la data de 14 aprilie 2026, ora 17:45, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au depistat în trafic, pe tronsonul autostrăzii A1, la kilometrul 494, un autoturism condus de un bărbat, care circula cu viteza de 224 km/h, pe un tronson de drum unde limita de viteză maxim admisă este de 130 km/h.

În cauză au fost dispuse măsurile legale, conducătorului auto fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru o perioadă de 120 de zile.

Totodată, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 de lei, conform O.U.G. 195/2002 R.

FOTO | AMENZI de peste 4 milioane de lei în România pentru nereguli grave la comercializarea produselor din pește

AMENZI de peste 4 milioane de lei în România pentru nereguli grave la comercializarea produselor din pește În perioada 20–24 aprilie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat acțiuni de control la nivelul întregii țări, în cadrul cărora au fost verificați peste 1.300 de operatori economici.  În cadrul acțiunilor de control, au fost constatate […]

O dronă a căzut la Galați. Ilie Bolojan: „Violarea spaţiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional”

O dronă a căzut la Galați. Ilie Bolojan: „Violarea spaţiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional" Premierul Ilie Bolojan a catalogat drept „un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional" violarea spaţiului aerian românesc de către Rusia, după ce o dronă cu încărcătură […]

Cine sunt „băieții deștepți” din energie: AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României. LISTA

Cine sunt „băieții deștepți" din energie: AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României. LISTA Peste 1400 de avize tehnice de racordare (ATR) aparțin, în prezent, unui număr de peste 1000 de titulari – companii private și cu capital de stat, municipalități, administrații publice și alte entități – care […]

