Viswanathan Anand invitat special la Alba Grand Prix 2026: 400 de şahişti sunt aşteptaţi la start
Viswanathan Anand invitat special la Alba Grand Prix 2026: 400 de şahişti sunt aşteptaţi la start, sâmbătă, 1 august 2026
Weekendul care urmează se anunţă a fi foarte intens pentru iubitorii şahului din Alba, municipiul Alba Iulia urmând a găzdui unul dintre cele mai mari evenimente sportive din judeţ ale acestui an.
Organizat de Federaţia Română de Şah şi Consiliul Judeţean Alba, openul international de şah rapid Alba Grand Prix 2026 va avea la start circa 400 de jucători, ieri numărul participanţilor înscrişi ajungând la 397, un record absolut pentru şahul albaiulian! Etapa organizată la Alba Iulia în perioada 1-2 august este a treia a circuitului România Grand Prix, celelalte etape desfăşurându-se la Bucureşti, Braşov, Arad şi Craiova.
Preşedintele interimar al Federaţiei Internaţionale de Şah va fi prezent la Alba Iulia
Invitatul special al turneului este nimeni altul decât Viswanathan Anand, indianul care începând cu anii ’90 a fost cel mai temut rival al şcolii sovietice de şah. Adversar al lui Gary Kasparov şi Anatoly Karpov în lupta pentru coroana mondială, “tigrul din Madras”, cum era denumit de presa din acea vreme datorită stilului de joc foarte agresiv, a devenit campion mondial FIDE în 2000 după o victorie cu 3,5-0,5 în finala cu Alexey Shirov, păstrându-şi titlul până în 2002. Ulterior Anand a redevenit campion mondial din 2007 până în 2013, când a fost detronat de norvegianul Magnus Carlsen, cel mai bun jucător din lume în ultimii ani.
Anand nu vine la Alba Iulia doar în calitate de fost campion mondial, ci şi de preşedinte interimar al FIDE (Federaţia Internaţională de Şah). Ales prim-vicepreşedinte FIDE în 2022, Anand a devenit în urmă cu o săptămână preşedinte interimar al FIDE, preşedintele ales Arkady Dvorkovich, fost vicepremier al Rusiei, autosuspendându-se din funcţie urmare a includerii sale în al 21-lea pachet de sancţiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei.
Celebrul şahist indian va avea diverse activităţi în cadrul evenimentului, pe lângă întâlnirile cu oficialităţi locale şi participarea la diverse momente din cadrul turneelor Alba Grand Prix şi Educaţie prin Şah, urmând a se întâlni şi cu pasionaţi ai jocului de şah din Alba.
Tinere speranţe ale şahului mondial printre participanţi
La turneu vor participa nu doar mari maeştri de calibru ca Bu Xiangzhi, Jaime Santos Latasa, Alexander Motylev, Igor Kovalenko, Cristobal Henriquez Villagra, Milos Perunovic, SL Narayan sau Constantin Lupulescu, dar şi mulţi tineri de mare valoare, care sunt în plină ascensiune spre elita şahului modial.
Xiao Tong (18 ani) este campionul Chinei de seniori în anul 2025 şi deţine titlul de mare maestru international de la vârsta de 15 ani. Este în prezent în Top 200 mondial şi unul dintre cei mai bine cotaţi juniori din lume.
Tot din Chine vine şi junioara Lu Miaoyi, în vârstă de doar 16 ani, campioană a Chinei de senioare şi lideră mondială a junioarelor. Mulţi specialişti o compară cu cvadrupla campioană mondială Hou Yifan şi o văd ca având şi ea potenţialul de a câştiga titlul modial în şahul feminin.
Alţi juniori asiatici de mare valoare care vin la Alba Iulia sunt Dong Hongfu, Cao Qingfeng, Hong Mingren din China, Avinash Ramesh din India, dar şi tânărul maestru internaţional român Henry Tudor (15 ani), care recent a devenit vicecampion mondial de juniori sub 16 ani! Interesant de menţionat este că ascensiunea lui Henry Tudor pe plan international a început la Openul Internaţional al României la şah desfăsurat la Alba Iulia la finalul anului 2021, atunci când a fost unul dintre remarcaţii turneului deşi avea doar 10 ani.
Cine sunt şahiştii din Alba cu cele mai mari şanse la premii
Pentru şahiştii din judeţul Alba, participarea la o competiţie de un asemenea nivel va fi în primul rând o excelentă oportunitate de a acumula experienţă, dar cu siguranţă o parte dintre ei vor lupta cel puţin pentru premiile speciale acordate pe bază de rating.
Cel mai bine cotat şahist albaiulian este Mihnea Costachi (26 ani), al 31-lea favorit al turneului în acest moment. Chiar dacă în ultimii ani Mihnea s-a focusat pe participarea la competiţii internaţionale de dezlegări (rezolvări de probleme de şah) şi pe dezvoltarea Academiei de Şah Mihnea Costachi, el rămâne unul dintre cei mai buni şahişti români în probele de şah rapid şi blitz.
Maeştrii FIDE Iustin Ciorgovean şi George Ileană pornesc ca favoriţii 57, respectiv 66 la start, în timp ce Radu Tâmpea, care a început studiile la Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, este cotat ca favoritul 74. Arion Ilie are şanse la o clasare bună între jucătorii cu rating 1851-2000, printre adversarii săi în această luptă fiind Răzvan Burja-Udrea, în timp ce Ianis Tarciuc, Nicolae Şandru, Ovidiu Crăciun şi Doru Jiroş vor lupta pentru premiile la categoria rating 1701-1850.
Fondul de premiere la Alba Grand Prix
Cei peste 300 de şahişti vor lupta pentru un fond total de premiere de 125.000 lei. Căştigătorul va primii 15.000 lei, iar următorii doi clasaţi 10.000 lei, respective 7.500 lei. În total se acordă 41 de premii, pentru primii 10 din clasamentul general, primele trei jucătoare clasate, primii trei jucători locali, cel mai bun veteran 65+ şi primii 3 clasaţi la 8 categorii speciale în funcţie de ratingul de start: 0-1401; 1402–1550, 1551-1700, 1701-1850, 1851-2000, 2001-2150, 2151-2300 şi 2301-2450.
Programul rundelor
Cele 10 runde ale turneului organizat de Federaţia Română de Şah şi Consiliul Judeţean Alba se vor desfăşura după următorul program:
Sâmbătă 1 august – orele 17.00-21.00 rundele 1-4
Duminică 2 august – orele 10.00-13.00 rundele 5-7
Duminică 2 august – orele 15.00-18.00 rundele 8-10
Turneul Educaţie prin Şah – Alba Iulia, 1 august
În paralel cu Alba Grand Prix, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia se va desfăşura şi un turneu pentru copii nelegitimaţi sau legitimaţi fără ELO, născuţi după 1 ianuarie 2014. Inscrierile se fac pe site-ul http://edusah.ro/concurs/, validarea înscrierilor se face sâmbătă 1 august între orele 9:30-10:00, iar cele 5 runde alte turneului se vor desfăşura între orele 10:00-13:00. Turneul este inclus în programul naţional “Educaţie prin şah” al Federației Române de Șah.
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