Ştirea zilei

VIDEO | Comunitatea din Bucerdea Grânoasă, devastată după ce primarul și-a pus capăt zilelor: ,,O pierdere foarte grea pentru comună, vecini și familie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Comunitatea din Bucerdea Grânoasă, devastată după ce primarul și-a pus capăt zilelor: ,,O pierdere foarte grea pentru comună, vecini și familie”

Comunitatea din Bucerdea Grânoasă este devastată după ce primarul comunei, Vasile Sevestrean, și-a pus capăt zilelor, joi, 30 iulie 2026.

Edilul a fost găsit spânzurat în podul locuinței sale de către soție. Vestea a șocat întreaga comunitate, iar localnicii spun că nu își pot explica gestul și nu au observat în ultima perioadă semne care să prevestească o astfel de tragedie.

Jurnaliștii ziarulunirea.ro au discutat cu mai mulți locuitori ai comunei, care l-au descris pe Vasile Sevestrean ca fiind un om apropiat de oameni, harnic și implicat în viața comunității. Aceștia spun că sunt profund afectați de cele întâmplate și că încearcă încă să înțeleagă ce ar fi putut duce la această tragedie.

,,Îl știu de când era copil mic”

„Un copil bun, harnic, deștept. Nu poți să găsești pe cineva mai bun. Am o fată care m-a sunat și a spus că au trecut două salvări și poliție. Sun între vecini, nimeni nu spune nimic, și el aici, mort. M-a sunat și mi-a spus că s-a spânzurat. Îmi pare foarte rău. Îl știu de când era copil mic. Nu știu de ce a făcut asta. Are prin curte tractor, remorcă, toate uneltele. Nu l-am văzut să fie supărat”, a explicat o femeie din sat din comună.

„Era un om bun, prietenos, săritor. Ne ajuta”

„Era un om bun, prietenos, săritor. Ne ajuta. A fost doctor veterinar. Un om de omenie. Era mai supărat, dar ca fiecare, cum sunt vremurile de acum. Vremuri grele. Nu știu care a fost cauza. O pierdere foarte mare pentru comunitate. Am pierdut un om bun, cu suflet, om de omenie. Asta este viața, ce să facem?”, a povestit un bărbat Bucerdea Grânoasă.

,,Suntem surprinși toți. Nu l-am văzut niciodată abătut sau dezamăgit”

„Era un băiat bun. Ne-am avut bine, nu ne-am certat. La Primărie făcea treabă bună. A făcut multe pe aici, prin sat. A aranjat multe treburi. Nu știu ce s-a întâmplat. Suntem surprinși toți. Nu l-am văzut niciodată abătut sau dezamăgit. Probabil o dereglare neurologică, ceva de genul ăsta. L-am văzut acum 2-3 zile. Am dat mâna, nu dădea semne că era necăjit. O pierdere foarte grea pentru comună, vecini și familie. Avea un băiat cu studii înalte, la București”, a mai spus un alt bărbat.

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