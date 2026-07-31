Postul Sfintei Marii începe mai devreme în 2026. Două săptămâni de post, rugăciune și pregătire pentru marea sărbătoare din 15 august

Postul Sfintei Marii începe mai devreme în 2026. Două săptămâni de post, rugăciune și pregătire pentru marea sărbătoare din 15 augus

Credincioșii ortodocși intră vineri, 31 iulie 2026, în Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de postire din calendarul Bisericii. Anul acesta, rânduiala începe cu o zi mai devreme decât data obișnuită de 1 august.

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Postul Sfintei Marii, începe în 2026 pe 31 iulie și se încheie pe 14 august, în ajunul praznicului din 15 august. Data este confirmată de calendarul oficial al Patriarhiei Române.

Motivul pentru care postul începe mai devreme este unul legat de rânduiala liturgică: 31 iulie cade vineri, zi de post, iar 1 august este sâmbătă. În această situație, începutul postului este mutat pe 31 iulie, astfel încât perioada să respecte rânduiala bisericească. Lăsatul secului are loc joi, 30 iulie.

Un post scurt, dar considerat aspru

Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele patru posturi importante de peste an și este rânduit ca perioadă de pregătire sufletească pentru praznicul din 15 august.

Potrivit tradiției ortodoxe, postul nu se rezumă la renunțarea la anumite alimente. Este asociat cu rugăciunea, cumpătarea, spovedania, împăcarea cu cei din jur și faptele bune. Biserica îl pune în legătură cu virtuțile Maicii Domnului și cu pregătirea ei, potrivit Tradiției, pentru trecerea la cele veșnice.

Din punct de vedere alimentar, rânduiala este considerată mai aspră decât Postul Nașterii Domnului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dar mai scurtă decât Postul Paștelui.

Ce se mănâncă în perioada postului

Rânduiala tradițională prevede renunțarea la carne, ouă, lactate și alte alimente de origine animală.

Conform Tipicului, în luni, miercuri și vineri se ajunează până la Ceasul al IX-lea, aproximativ ora 15:00, după care se consumă mâncare uscată. Marțea și joia sunt zile în care se consumă legume fierte fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin. În practica bisericească există și particularități ale rânduielii, motiv pentru care credincioșii sunt îndrumați să țină cont de calendarul bisericesc și de sfatul duhovnicului.

Singura zi cu dezlegare la pește

În Postul Adormirii Maicii Domnului din 2026, 6 august este ziua în care există dezlegare la pește, cu prilejul praznicului Schimbării la Față a Domnului. Dezlegarea se face la pește, untdelemn și vin, indiferent de ziua săptămânii în care cade sărbătoarea.

De ce este importantă data de 15 august

Postul pregătește praznicul Adormirii Maicii Domnului, sărbătorit în fiecare an la 15 august și cunoscut în popor ca Sfânta Maria Mare.

Pentru credincioșii ortodocși, sărbătoarea reprezintă momentul în care Biserica pomenește trecerea Maicii Domnului la cele veșnice. În această perioadă sunt organizate slujbe și rugăciuni speciale, iar în numeroase biserici și mănăstiri este citit Paraclisul Maicii Domnului.

Un post cu o istorie de aproape un mileniu

Rânduiala actuală a postului nu a fost dintotdeauna uniformă. În primele veacuri, comunitățile creștine aveau practici diferite: în unele locuri se postea o singură zi, în altele mai multe zile sau chiar în perioade diferite ale anului.

Uniformizarea datei și duratei postului s-a realizat în secolul al XII-lea, în urma Sinodului de la Constantinopol din 1166, sub patriarhul ecumenic Luca Chrysoberges. Rânduiala a stabilit perioada de postire în jurul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Astfel, în 2026, credincioșii au în față 15 zile de post calendaristic, între 31 iulie și 14 august, urmate de praznicul din 15 august.

Pentru Biserică, însă, adevărata miză a perioadei nu este doar schimbarea meniului, ci pregătirea omului pentru sărbătoare prin rugăciune, înfrânare și curățire sufletească.

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