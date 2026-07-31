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Trai pe vătrai: Contract de 80.000 de lei fără TVA pentru promovarea proiectului centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia

Ioana Oprean

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Trai pe vătrai: Contract de 80.000 de lei fără TVA pentru promovarea proiectului centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia

Primăria Alba Iulia caută un operator economic care să asigure serviciile de publicitate și informare pentru proiectul „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia”.

Contractul este estimat la 80.000 de lei fără TVA și este finanțat din bugetul proiectului.

Serviciile care urmează să fie prestate sunt:

*Servicii de publicitate;

*Servicii de promovare;

*Servicii de organizare de evenimente;

*Servicii de fotografie;

*Producție de filme şi materiale video publicitare, de propagandă şi de informare;

*Servicii de campanii de publicitate;

*Panouri cu mesaje permanente

Contractul urmează să fie atribuit unui operator economic, iar oferta trebuie să includă atât o componentă financiară, cât și una tehnică.

Oferta financiară trebuie să prezinte costurile și informațiile privind prețul, în timp ce propunerea tehnică trebuie să demonstreze modul în care ofertantul intenționează să îndeplinească cerințele documentației.

Documentația stabilește o perioadă de valabilitate a ofertelor de 30 de zile de la data transmiterii lor.

Durata prevăzută pentru prestarea serviciilor este de 32 de luni de la data înscrierii în ordinul de începere a prestării serviciilor, iar prețul ofertat trebuie să fie exprimat în lei, fără TVA.

Un criteriu important de atribuire este prețul cel mai scăzut, cu condiția respectării tuturor cerințelor documentației. Prin urmare, oferta financiară nu este singurul filtru: municipalitatea solicită îndeplinirea condițiilor tehnice și administrative înainte de evaluarea propriu-zisă a prețului.

Lista documentelor solicitate include, între altele, documente privind înregistrarea firmei, declarații referitoare la situațiile de excludere și la lipsa conflictelor de interese, precum și documentele necesare pentru demonstrarea eligibilității ofertantului.

Documentația include, de asemenea, cerințe privind respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și obligații referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Investiția care urmează să fie promovată prin acest contract vizează construirea unei artere cu rol de „culoar verde de mobilitate”, pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia.

Traseul are o lungime de aproximativ 2.300 de metri, pornind din zona intersecției străzilor Lalelelor și Ion Lăncrănjan, în apropierea zonei Lidl, și continuând până în proximitatea intersecției străzii Viilor cu Bulevardul Ferdinand I, în zona Lucoil.

Prima etapă a traseului, identificată în documentație drept Lotul 1, se întinde de la Km 0+000, zona Lidl, până la Km 2+300, P93.

Suprafața de implementare a proiectului este de aproximativ 84.805 mp, teren aflat în proprietatea publică a municipiului Alba Iulia.

foto: arhivă

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