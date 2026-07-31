Greva generală în sistemul sanitar din România, suspendată. Federația Sanitas: ,,Dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile”
Greva generală în sistemul sanitar din România, suspendată. Federația Sanitas: ,,Dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile”
Greva din spitale a fost suspendată vineri dimineață, după trei zile de protest, a anunțat federația sindicală Sanitas. Deși organizația sindicală declanșase greva generală începând cu 28 iulie, doar o parte dintre angajații din sistemul sanitar au participat la acțiunea de protest.
„Consiliul Național Sanitas a decis suspendarea grevei generale. Vom reveni asupra deciziei suspendării în momentul înregistrării în Parlament a unui nou proiect de lege a salarizării”, se arată într-un anunț publicat vineri dimineață de federația sindicală.
Reprezentanții Sanitas mai spun că „greva noastră și-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și din cel de asistență socială”, conform HotNews.
De asemenea, adaugă ei, pe 29 iulie, „Federaţia Sanitas din România a obţinut încă o victorie: Camera Deputaților a aprobat un amendament la Legea sănătăţii, care permite deblocarea posturilor vacante din Sănătate, evident, în limita bugetului aprobat”.
În ceea ce privește noua lege a salarizării, principala nemulțumire invocată de Sanitas pentru declanșarea grevei, aceasta „a fost cel puțin amânată. (…) Am obținut și o decizie de instanță care confirmă că guvernul Bolojan este interimar și nu mai are puterea politică de a construi și promova un proiect de lege.”
Sindicaliștii mai spun că au acum două obiective: „negocierea unui alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent și mai echitabil” și „să purtăm aceste negocieri cu un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat”.
„Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, susțin reprezentanții Sanitas.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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