Curier Județean

Foto | Incendiu în Alba Iulia: Este afectat un punct de transformare electric de pe Bulevardul Republicii, zona Selgros

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Incendiu în Alba Iulia: Este afectat un punct de transformare electric de pe Bulevardul Republicii, zona Selgros

Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de vineri, 31 iulie 2026 în Alba Iulia.

Este afectat un punct de transformare electric.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in municipiulAlba Iulia, Bulevardul Republicii, lângă Selgros.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un punct de transformare electric.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 7.58.

foto: ISU Alba

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