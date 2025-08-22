Violență domestică în Alba Iulia: Femeie agresată de soț și lăsată fără telefon, după ce bărbatul i l-a distrus într-un acces de furie

O albaiuliancă a fost agresată fizic de către soț. În timpul conflictului, bărbatul a deposedat-o de telefonul mobil

Incidentul a avut loc noaptea de 21 august, în jurul orei 00:30, la locuința comună a celor doi. Potrivit cercetărilor preliminare, bărbatul ar fi agresat fizic femeia iar ulterior i-ar fi distrus telefonul, aruncându-l spre un corp de mobilier.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu valabil pentru o perioadă de 5 zile.

De asemenea, victima a solicitat montarea unui dispozitiv de monitorizare electronică. Polițiștii din Alba Iulia au deschis un dosar penal pe numele unui bărbat în vârstă de 37 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și distrugere.

