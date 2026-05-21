FOTO | Oferta educațională militară prezentată elevilor de la două licee tehnologice din Alba Iulia: „Atmosferă plină de energie și entuziasm”

Oferta educațională militară prezentată elevilor de la două licee tehnologice din Alba Iulia: „Atmosferă plină de energie și entuziasm”

Joi, 21 mai, reprezentanții Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” și ai Centrului Militar Județean Alba au fost alături de elevii Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” și ai Liceului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia.

`Într-o atmosferă plină de energie și entuziasm, cadre militare și elevi ai instituției militare de învățământ au prezentat oferta educațională și, desigur, informații despre cariera militară.

Tinerii au avut ocazia să descopere ce înseamnă disciplina, responsabilitatea și spiritul de echipă – valori esențiale ale mediului militar.

Mulțumim doamnelor director Sânc Carmen și Magda Anca pentru implicare, precum și elevilor care au participat la prezentare.

Pentru mai multe detalii privind cariera militară, vă așteptăm la sediul Centrului Militar Județean Alba, situat în Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6. Telefon: 0258.812.291”, au transmis reprezentanții Centrului Militar Județean Alba.

foto: Mr. Popa Magda

