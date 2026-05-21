Stațiile de încărcare a vehiculelor electrice din Alba Iulia nu funcționează temporar: Care e termenul de repunere în funcțiune
Cele 9 stații de încărcare a autovehiculelor electrice, deținute de Primăria Alba Iulia, nu vor funcționa temporar.
Termenul de repunere în funcțiunii este mijlocul săptămânii viitoare.
Anunțul a fost făcut în după amiaza zilei de joi, 21 mai 2026, de către reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
Potrivit acestora, motivul este schimbarea operatorului care va asigura deservirea și mentenanța stațiilor, implicit a aplicației software de gestionare a stațiilor de încărcare electrică deținute de municipalitate, care trebuie instalată și configurată.
„Vă mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
„Buchet” de 7.000 de euro de flori, aranjamente florale și coroane achiziționat de Primăria Alba Iulia: Scopul și… durata
„Buchet” de 7.000 de euro de flori, aranjamente florale și coroane achiziționat de Primăria Alba Iulia: Scopul și… durata Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 20 mai 2026 o procedură de achiziție directă de aranjamente florale, buchete, coșuri de flori, plante naturale în glastră, jerbe și coroane de flori naturale. Acestea au fost solicitate de […]
FOTO | Oferta educațională militară prezentată elevilor de la două licee tehnologice din Alba Iulia: „Atmosferă plină de energie și entuziasm”
Oferta educațională militară prezentată elevilor de la două licee tehnologice din Alba Iulia: „Atmosferă plină de energie și entuziasm” Joi, 21 mai, reprezentanții Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” și ai Centrului Militar Județean Alba au fost alături de elevii Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” și ai Liceului Tehnic „Apulum” […]
CTS Alba, anunț important: Apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa B negativ, pentru doi pacienți cu hemoragie
CTS Alba, anunț important: Apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa B negativ, pentru doi pacienți cu hemoragie Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut joi, 21 mai 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa B negativ pentru doi pacienți cu hemoragie. ,,Avem nevoie URGENT de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică Ministerul Finanţelor...
Un bărbat condamnat pentru furturi din locuințe rămâne cu pedeapsa de 6 ani de închisoare după ce Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins apelul
Un bărbat condamnat pentru furturi din locuințe rămâne cu pedeapsa de 6 ani de închisoare după ce Curtea de Apel...
Știrea Zilei
În cele din urmă Consiliul Județean Alba devine partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului: „Proiectul este vital pentru întregul județ”
În cele din urmă Consiliul Județean Alba devine partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului: „Proiectul este vital...
VIDEO | Ambulanțe moderne pentru Serviciul Județean de Ambulanță Alba: 11 autospeciale noi în componența parcului auto
Ambulanțe moderne pentru Serviciul Județean de Ambulanță Alba: 11 autospeciale noi în componența parcului auto Serviciul Județean de Ambulanță (SJA)...
Curier Județean
„Buchet” de 7.000 de euro de flori, aranjamente florale și coroane achiziționat de Primăria Alba Iulia: Scopul și… durata
„Buchet” de 7.000 de euro de flori, aranjamente florale și coroane achiziționat de Primăria Alba Iulia: Scopul și… durata Primăria...
FOTO | Oferta educațională militară prezentată elevilor de la două licee tehnologice din Alba Iulia: „Atmosferă plină de energie și entuziasm”
Oferta educațională militară prezentată elevilor de la două licee tehnologice din Alba Iulia: „Atmosferă plină de energie și entuziasm” Joi,...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...