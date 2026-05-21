România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate
Economia României riscă să intre într-o perioadă de stagnare în 2026, după un avans modest estimat la doar 0,7% în 2025, urmând să își revină abia în 2027, când creșterea PIB ar putea ajunge la 2,3%, potrivit noilor prognoze economice publicate joi de Comisia Europeană.
Potrivit Executivului european, măsurile de reducere a deficitului bugetar, inflația ridicată și creșterea prețurilor la energie vor pune presiune pe consumul intern și vor afecta nivelul de trai al populației în următorii ani.
Comisia estimează o creştere economică de numai 0,1% în 2026, în timp ce inflaţia va accelera la 7%, faţă de 6,8% în 2025, scrie News.ro.
Raportul arată că populaţia va resimţi direct efectele austerităţii, în condiţiile în care salariile şi pensiile din sectorul public rămân îngheţate în 2025 şi 2026, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri.
,,Consolidarea fiscală în curs şi inflaţia ridicată a energiei vor reduce şi mai mult veniturile reale disponibile, ducând la scăderea consumului intern şi a importurilor”, se arată în document.
Indicatorii economici recenţi semnalează deja deteriorarea situaţiei economice. Comisia Europeană menţionează scăderea încrederii consumatorilor, reducerea vânzărilor din retail, slăbirea producţiei industriale şi declinul turismului intern. Şomajul este aşteptat să crească moderat, la 6,3% în 2026, după ce piaţa muncii a început să se răcească încă din 2025.
Totuşi, Bruxelles-ul estimează că investiţiile finanţate din fonduri europene şi exporturile nete vor susţine parţial economia, mai notează sursa citată. Investiţiile publice în infrastructură ar urma să crească pe măsură ce proiectele din PNRR sunt finalizate, iar construcţiile rezidenţiale îşi continuă revenirea.
În acelaşi timp, Comisia avertizează că incertitudinea politică internă şi riscurile geopolitice afectează încrederea investitorilor şi pot pune în pericol ajustarea fiscală. Deficitul bugetar este estimat să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026 şi 5,8% în 2027, în principal prin măsuri de austeritate, creşteri de taxe şi reducerea cheltuielilor curente.
Datoria publică este însă prognozată să continue să crească accelerat, urmând să ajungă la aproximativ 63,4% din PIB în 2027, de la mai puţin de 55% în 2024.
Deficitul de cont curent ar urma să se reducă gradual la 6,4% din PIB până în 2027. Comisia Europeană estimează că economia României ar putea reveni pe creştere mai solidă în 2027, odată cu temperarea inflaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare.
Inflaţia este prognozată să coboare la 3,7% în 2027, apropiindu-se de intervalul ţintă al Băncii Naţionale a României. Raportul mai arată că cheltuielile pentru apărare vor creşte de la 1,5% din PIB în 2025 la 1,8% în 2027, inclusiv prin finanţări europene din programul SAFE.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr”
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr” Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE care conțin documente din primii ani ai tranziției, a anunțat, joi, 21 mai 2026, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. „Am reușit să redăm dreptul la adevăr, […]
„Undă verde” pentru redeschiderea unor mine sau a unor perimetre miniere aflate în conservare: Modificările la Legea Minelor au trecut de Camera Deputaților, for decizional
„Undă verde” pentru redeschiderea unor mine sau a unor perimetre miniere aflate în conservare: Modificările la Legea Minelor au trecut de Camera Deputaților, for decizional Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, modificările la Legea Minelor, prin aprobarea OUG 77/2024, introducând noi reguli pentru exploatările miniere neenergetice și pentru saline. Actul normativ permite […]
Amendă sau închisoare pentru pacienți care amenință medicii și personalul din spitale: Ce interdicții apar
Amendă sau închisoare pentru pacienți care amenință medicii și personalul din spitale: Ce interdicții apar Comisia juridică a Senatului a adoptat la începutul săptămânii în curs un raport favorabil pentru o propunere legislativă care înăsprește sancțiunile pentru agresiunile îndreptate împotriva personalului medical, auxiliar și nemedical din unitățile sanitare. Proiectul prevede modificarea articolului 652 din Legea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate Economia României...
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr”
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la...
Știrea Zilei
PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru un oraș mai bun”
PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru...
Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film Festival și Sărbătoarea Muzicii, principalele atracțiile ale anului
Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film...
Curier Județean
CTS Alba, anunț important: Apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa B negativ, pentru doi pacienți cu hemoragie
CTS Alba, anunț important: Apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa B negativ, pentru doi pacienți cu hemoragie Reprezentanţii...
VIDEO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe Calea Moților. Două persoane, rănite
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe Calea Moților Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...