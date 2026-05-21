România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate

Economia României riscă să intre într-o perioadă de stagnare în 2026, după un avans modest estimat la doar 0,7% în 2025, urmând să își revină abia în 2027, când creșterea PIB ar putea ajunge la 2,3%, potrivit noilor prognoze economice publicate joi de Comisia Europeană.

Potrivit Executivului european, măsurile de reducere a deficitului bugetar, inflația ridicată și creșterea prețurilor la energie vor pune presiune pe consumul intern și vor afecta nivelul de trai al populației în următorii ani.

Comisia estimează o creştere economică de numai 0,1% în 2026, în timp ce inflaţia va accelera la 7%, faţă de 6,8% în 2025, scrie News.ro.

Raportul arată că populaţia va resimţi direct efectele austerităţii, în condiţiile în care salariile şi pensiile din sectorul public rămân îngheţate în 2025 şi 2026, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri.

,,Consolidarea fiscală în curs şi inflaţia ridicată a energiei vor reduce şi mai mult veniturile reale disponibile, ducând la scăderea consumului intern şi a importurilor”, se arată în document.

Indicatorii economici recenţi semnalează deja deteriorarea situaţiei economice. Comisia Europeană menţionează scăderea încrederii consumatorilor, reducerea vânzărilor din retail, slăbirea producţiei industriale şi declinul turismului intern. Şomajul este aşteptat să crească moderat, la 6,3% în 2026, după ce piaţa muncii a început să se răcească încă din 2025.

Totuşi, Bruxelles-ul estimează că investiţiile finanţate din fonduri europene şi exporturile nete vor susţine parţial economia, mai notează sursa citată. Investiţiile publice în infrastructură ar urma să crească pe măsură ce proiectele din PNRR sunt finalizate, iar construcţiile rezidenţiale îşi continuă revenirea.

În acelaşi timp, Comisia avertizează că incertitudinea politică internă şi riscurile geopolitice afectează încrederea investitorilor şi pot pune în pericol ajustarea fiscală. Deficitul bugetar este estimat să scadă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026 şi 5,8% în 2027, în principal prin măsuri de austeritate, creşteri de taxe şi reducerea cheltuielilor curente.

Datoria publică este însă prognozată să continue să crească accelerat, urmând să ajungă la aproximativ 63,4% din PIB în 2027, de la mai puţin de 55% în 2024.

Deficitul de cont curent ar urma să se reducă gradual la 6,4% din PIB până în 2027. Comisia Europeană estimează că economia României ar putea reveni pe creştere mai solidă în 2027, odată cu temperarea inflaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare.

Inflaţia este prognozată să coboare la 3,7% în 2027, apropiindu-se de intervalul ţintă al Băncii Naţionale a României. Raportul mai arată că cheltuielile pentru apărare vor creşte de la 1,5% din PIB în 2025 la 1,8% în 2027, inclusiv prin finanţări europene din programul SAFE.

