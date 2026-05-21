PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru un oraș mai bun”

Zeci de cetățeni și susținători a unei comunități responsabile, solicită Primăriei Municipiului Alba Iulia și Consiliului Local să renunțe la organizarea spectacolelor cu artificii în cadrul Zilelor Orașului și al altor evenimente publice și să adopte alternative moderne, mai sigure și mai prietenoase cu întreaga comunitate.

Artificiile durează câteva minute, însă efectele lor sunt resimțite mult mai mult: animalele de companie și fauna urbană suferă episoade puternice de stres, panică și dezorientare. În fiecare an sunt raportate animale pierdute, rănite sau traumatizate în timpul evenimentelor cu zgomote puternice.

Semnează și susține o schimbare care respectă animalele, cetățenii și viitorul orașului nostru.

https://www.petitieonline.com/cerem_oprirea_focurilor_de_artificii_la_evenimentele_orasului_alba_iulia_-_pentru_animale_comunitate_si_folosirea_responsabila_a_banilor_publici

Mulți cetățeni sunt afectați de asemenea: copii mici, persoane în vârstă, persoanele si copii cu dizabilități, autism și tulburări senzoriale, persoane cu sensibilități auditive, anxietate sau alte condiții care transformă aceste momente festive într-o sursă de disconfort.

Artificiile produc și poluare, zgomot excesiv și reziduuri, iar costurile suportate din fonduri publice pot fi direcționate către investiții care aduc beneficii reale și de durată.

Fondurile cheltuite pentru câteva minute de artificii ar putea susține:

* spații verzi și zone publice mai bine amenajate;

* proiecte pentru copii și tineri;

* activități culturale locale;

* sprijin pentru protecția animalelor;

* proiecte comunitare și infrastructură.

Multe orașe aleg deja alternative moderne precum spectacole cu drone, videomapping, jocuri de lumini și evenimente culturale care oferă experiențe memorabile fără impactul negativ asociat artificiilor.

Nu cerem eliminarea sărbătorilor și a bucuriei colective. Cerem o modalitate mai responsabilă și mai modernă de a celebra orașul.

Solicităm:

-Renunțarea la focurile de artificii la Zilele Orașului și la evenimentele finanțate de Primărie;

-Implementarea unor alternative moderne și cu impact redus;

-Publicarea transparentă a costurilor pentru spectacolele pirotehnice;

-Consultarea cetățenilor înaintea finanțării acestor evenimente.

5 minute de artificii nu valorează stresul animalelor si comunității și banii comunității. Alba Iuli poate sărbători mai inteligent.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI