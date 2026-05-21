Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr”
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr”
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE care conțin documente din primii ani ai tranziției, a anunțat, joi, 21 mai 2026, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
„Am reușit să redăm dreptul la adevăr, alături de voi.
Am aprobat în ședința de Guvern desecretizarea arhivelor MAE cu documente din primii ani ai tranziției.
„Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989″. „Reunificarea Germaniei (1990)”. „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai”. „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”.
Sunt titluri de dosare diplomatice care, până astăzi, stăteau închise în arhiva MAE.
Azi, în ședința de guvern, au fost declasificate peste 5000 de dosare din primii ani de după 1989 – aproximativ 100 de metri liniari de raft cu documentele politicii externe a tranziției: alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei.
Cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secret de stat de peste un deceniu. Continuau, însă, să fie ținute departe de public ca secrete de serviciu.
Nu e o stare normală pentru o democrație care a împlinit 35 de ani.
Românii au dreptul să citească, pe documente, cum s-a reașezat România după 1989 – cum am ieșit din alianțele cu URSS și cum ne-am poziționat în prima mare criză post-Război Rece. Istoria recentă aparține cercetătorilor și societății, nu subsolurilor instituționale.
Hotărârea de Guvern adoptată astăzi este un moment istoric, deschide etapa de pregătire a documentelor pentru accesul cercetătorilor, a victimelor mineriadelor și al publicului general.
Urmează procesarea celor 5000 de dosare apoi digitalizarea lor iar accesul va fi asigurat treptat. De acum faptele care ne definesc istoria și tranziția spre democrație, așa cum au fost ele comunicate către partenerii internaționali și de la ei către noi, ajung la proprietarii morali și de drept: poporul român, care a plătit costul acestei tranziții și are meritul principal al locului în care suntem astăzi după toate sacrificiile acelor timpuri”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate Economia României riscă să intre într-o perioadă de stagnare în 2026, după un avans modest estimat la doar 0,7% în 2025, urmând să își revină abia în 2027, când creșterea PIB ar putea ajunge la 2,3%, potrivit […]
„Undă verde” pentru redeschiderea unor mine sau a unor perimetre miniere aflate în conservare: Modificările la Legea Minelor au trecut de Camera Deputaților, for decizional
„Undă verde” pentru redeschiderea unor mine sau a unor perimetre miniere aflate în conservare: Modificările la Legea Minelor au trecut de Camera Deputaților, for decizional Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, modificările la Legea Minelor, prin aprobarea OUG 77/2024, introducând noi reguli pentru exploatările miniere neenergetice și pentru saline. Actul normativ permite […]
Amendă sau închisoare pentru pacienți care amenință medicii și personalul din spitale: Ce interdicții apar
Amendă sau închisoare pentru pacienți care amenință medicii și personalul din spitale: Ce interdicții apar Comisia juridică a Senatului a adoptat la începutul săptămânii în curs un raport favorabil pentru o propunere legislativă care înăsprește sancțiunile pentru agresiunile îndreptate împotriva personalului medical, auxiliar și nemedical din unitățile sanitare. Proiectul prevede modificarea articolului 652 din Legea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate
România, avertizată de Comisia Europeană: Economia ar urma să stagneze în 2026, pe fondul austerităţii şi inflaţiei ridicate Economia României...
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la adevăr”
Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor MAE cu documente despre alegerile din 1990 și mineriade: „Am reușit să redăm dreptul la...
Știrea Zilei
PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru un oraș mai bun”
PETIȚIE online pentru INTERZICEREA artificiilor la Alba Iulia: ,,Există alternative moderne. Putem sărbători și altfel, pentru oameni pentru animale, pentru...
Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film Festival și Sărbătoarea Muzicii, principalele atracțiile ale anului
Lista EVENIMENTELOR organizate de Primăria municipiului Alba Iulia în 2026: Alba Fest, Festivalul Roman Apulum, Alba Iulia Music & Film...
Curier Județean
CTS Alba, anunț important: Apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa B negativ, pentru doi pacienți cu hemoragie
CTS Alba, anunț important: Apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa B negativ, pentru doi pacienți cu hemoragie Reprezentanţii...
VIDEO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe Calea Moților. Două persoane, rănite
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Coliziune între o autoutilitară și un autoturism pe Calea Moților Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...