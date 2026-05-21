VIDEO | Ambulanțe moderne pentru Serviciul Județean de Ambulanță Alba: 11 autospeciale noi în componența parcului auto 

Ambulanțe moderne pentru Serviciul Județean de Ambulanță Alba: 11 autospeciale noi în componența parcului auto

Serviciul Județean de Ambulanță (SJA) Alba a primit un nou lot de ambulanțe moderne, în cadrul unui program național de achiziții coordonat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Noile autospeciale au fost oferite instituției prin contract de comodat și reprezintă un pas important pentru modernizarea sistemului de intervenție medicală de urgență din județ.

Potrivit managerului general al SJA Alba, dr. Marius Şuluţiu, investiția este una esențială în contextul în care o mare parte din actualul parc auto este depășit din punct de vedere tehnic și moral. Unele ambulanțe aflate încă în circulație au depășit chiar și 1,5 milioane de kilometri parcurși, iar costurile de întreținere și reparații au devenit foarte ridicate.

„Practic, pleci la o solicitare și nu știi dacă mai ajungi. Astăzi se strică ceva, repari, iar mâine se strică altceva”, a explicat managerul SJA Alba, subliniind necesitatea urgentă a înlocuirii autospecialelor vechi.

Investiție de milioane de lei în siguranța pacienților

Noile ambulanțe sunt de tip B și tip C, fiecare categorie având roluri și dotări diferite. O ambulanță de tip B are în componență un echipaj format din ambulanțier și asistent medical, în timp ce ambulanțele de tip C includ și medic în echipaj, fiind destinate intervențiilor medicale complexe.

Diferențele se regăsesc și la nivelul echipamentelor medicale. Ambulanțele de tip C sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, inclusiv ecograf, ceea ce permite acordarea unor servicii medicale avansate direct la locul intervenției.

Valoarea unei ambulanțe de tip B este de aproximativ 870.000 de lei, cu TVA inclus, iar pentru o ambulanță de tip C costul ajunge la circa 1.240.000 de lei. În aceste sume sunt incluse atât autospecialele, cât și echipamentele medicale necesare.

11 ambulanțe noi pentru județul Alba

În prezent, parcul auto al Serviciului Județean de Ambulanță Alba numără 69 de autospeciale, dintre care 11 sunt noi: 9 ambulanțe de tip B și 2 de tip C. Cu toate acestea, conducerea instituției susține că aproape întregul parc auto ar trebui înlocuit în următorii ani.

Noile ambulanțe au fost deja repartizate în mai multe zone ale județului:

Aiud – 1 ambulanță

Sebeș – 1 ambulanță

Cugir – 1 ambulanță

Abrud – 1 ambulanță

Câmpeni – 1 ambulanță

Alba Iulia – 6 ambulanțe

Potrivit conducerii SJA Alba, în etapa următoare fiecare substație va primi încă o ambulanță nouă, în funcție de alocările din programul de finanțare pentru anul 2026.

Ambulanțele vechi vor fi casate

Odată cu intrarea în serviciu a noilor autospeciale, ambulanțele vechi vor fi retrase treptat din circulație și casate. Multe dintre acestea și-au depășit de mult norma de funcționare, iar utilizarea lor reprezintă un risc atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Modernizarea flotei de intervenție este considerată vitală pentru creșterea calității serviciilor medicale de urgență și pentru reducerea timpilor de intervenție în județul Alba.

