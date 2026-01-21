Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Vezi lotul campioanei și marcatorii din prima parte a SuperLigii

Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Lotul campioanei și marcatorii primei clasate din prima parte a SuperLigii

Viitorul Sântimbru iernează, după un deceniu, în postura de campioană a turului în SuperLiga Alba (cel de-al patrulea eșalon fotbalistic) și are planuri îndrăznețe, etapizat: câștigarea stagiunii, participarea la barajul de Liga 3 și promovarea în al treilea eșalon competițional.

La mijlocul sezonului, gruparea care își dispută partidele interne la Galtiu iernează pe prima poziție a ierarhiei, având două puncte mai mult decât Industria Galda de Jos și 3 peste revelația Inter Unirea.

În cele 12 etape, echipa susținută de împătimita familie Hulea (Ovidiu și Adrian) a suferit o singură înfrângere (2-3 acasă, în runda inaugurală, cu CS Ocna Mureș), iar în restul jocurilor a mai înregistrat o remiză (1-1, în deplasare, cu Inter Unirea, în etapa a patra), egal urmat de 8 victorii consecutive. „Principalul” Adrian Bicheși a împlinit 4 ani și jumătate de când activează la Viitorul Sântimbru (a preluat echipa „roș-albastră” în august 2021) și este cel mai longeviv antrenor al eșalonului.

Raportat la 2015 (atunci campionatul se numea Liga 4, în vara trecută fiind redenumit SuperLiga Alba), când Viitorul Sântimbru a fost din nou campioană de toamnă, în efectiv se mai regăsesc portarul Ovidiu Barna, alături de mijlocașii Ovidiu Crișan și Andrei Breaz (în returul acelui sezon a venit și Cristian Ivașcu, actualul echipier, iar în prima parte a campionatul a evoluat și Denis Hulea, a renunțat la fotbal ulterior). De asemenea, actualul antrenor secund Dan Comșa era în urmă cu un deceniu în postura de principal. Ca un arc peste timp, mereu lângă lângă echipa din comuna Sântimbru se regăsește familia Hulea.

Principalii marcatori ai celei mai prolifice formații a eșalonului (55 de goluri înscrise, o medie de 4,58/ meci) au fost George Voic și Daniel Lupșan – fiecare câte 13 reușite, urmați în top de Ioan Șușu – 7 goluri. Cele mai multe minute le-au strâns George Voic (959), Nicolae Pop (952), Cristian Ivașcu (950), Daniel Lupșan (937 minute), Bogdan Goguța (892 minute), Ovidiu Barna (783 minute), Ionuț Grozav (763 minute), Bogdan Popescu (711 minute), Denis Crăciun (559 minute), Adrian Birk (555 minute).

Campioana din Alba și-a stabilit programul jocurilor de verificare, primul meci amical fiind în 24 ianuarie cu divizionara terță Metalurgistul Cugir. Urmează testele cu Spicul Daia Română (31 ianuarie), Dacia Orăștie (locul 7 în Liga 4 Hunedoara, 7 februarie), Șoimul Băița (locul 8 în Hunedoara, 14 februarie), LPS Sebeș Under 19 (20 februarie) și CSM Deva (lider, cu maximum de puncte, 25 februarie).

*Topurile turului

Viitorul Sântimbru a încasat 9 avertismente și un cartonaș roșu în turul SuperLigii. A acumulat 31 de puncte (2,58/meci), a înscris 55 de goluri (4,58/meci) și a primit 12 goluri (unul/ meci), acasă are 5 succese și o înfrângere (golaveraj 21-6), iar în deplasare 5 victorii și o remiză (golaveraj 34-6). În turul din 2015, după 15 etape, avea 37 de puncte și 7 puncte avans, golaveraj 40-8.

Lotul utilizat (29 de jucători): *portari: Ovidiu Barna, Alexandru Lazăr, Vlad Petrașcu; *fundași: Doru Anghel, Adrian Birk, Alin Bulhac, Gabriel Fleacă, Ionuț Grozav, Marius Moldovan, Nicolae Pop, Bogdan Popa, Bogdan Popescu, Ionuț Sicoe; *mijlocași: Bogdan Bicheși, Andrei Breaz, Denis Crăciun, Ovidiu Crișan, Marcel Domșa, Cosmin Epure, Darius Goangă, Bogdan Goguța, Cristian Haiduc, Cristian Ivașcu, Daniel Lupșan, Andrei Moldovan, Andrei Nistor; *atacanți: Daniel Catană, Ioan Șușu, George Voic.

*Aportul ofensiv

Conform statisticii întocmite de Dan Comșa, un profesionist din toate punctele de vedere, în planul ofensiv campioana din Alba s-a bazat pe următoarele realizări: *George Voic: 13 goluri și 8 pase decisive (21 de contribuții); *Daniel Lupșan – 13 goluri și două pase (15 contribuții); *Ioan Șușu – 7 goluri și 5 pase (12 contribuții); *Marcel Domșa – 5 goluri și 8 pase (13 contribuții); *Andrei Breaz – 4 goluri și 3 pase (7 contribuții); *Cristian Ivașcu – două goluri și 7 pase (9 contribuții); *Cristian Haiduc – două goluri și o pasă (3 contribuții); *Daniel Catană – două goluri și două pase (4 contribuții); *Denis Crăciun și Darius Goangă – câte două goluri; *Andrei Moldovan – doup goluri și un assist (3 contribuții); *Andrei Nistor – o reușită și 3 pase decisive (4 contribuții).

Organigrama clubului: *staff-ul tehnic: Adrian Bicheși – antrenor principal, Dan Comșa – antrenor secund și delegat, Daniel Comșa – antrenor cu portarii, Bogdan Suciu – preparator fizic; *conducera clubului: Adrian Hulea – președintele clubului, Ovidiu Hulea – președintele secției fotbal, Grigore Crișan – membru în Consiliul Director, primarul Ioan Iancu Popa și viceprimarul Florin Goța – membri de onoare în Consiliul Director, Florin Truță – administrator bază sportivă, Dorel Burza – șef oameni de ordine, Crinel Goguța – șef galerie, ajutat de Enache Magda.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI