Bani pentru profesori 2026 | Prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar: Care este cuantumul aprobat de Guvern

Ioana Oprean

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, 7 mai 2026 o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027.

„Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul universitar de stat aflat în activitate în anul şcolar/universitar 2025-2026 va beneficia de o primă de carieră didactică în acest an şcolar/universitar”, a transmis, marţi, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern, la propunerea MIPE, creează cadrul legal pentru acordarea primei de carieră didactică în anul şcolar/universitar 2025-2026, în conformitate cu regulile de eligibilitate aplicabile Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027.

Prima de carieră didactică va avea o valoare nominală de 1.500 lei net şi va fi acordată începând cu luna mai 2026.

„Aceasta se va acorda sub forma unei măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic pentru participarea la cursuri de pregătire profesională, achiziţia de cărţi de specialitate şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum şi alte categorii de cheltuieli necesare derulării actului educaţional, pentru personalul din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare, pentru personalul didactic având gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învăţământ universitar de stat, aflat în activitate”, precizează Guvernul.

Minimum 65% din valoarea primei va fi utilizat pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Lista cursurilor de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi lista furnizorilor acreditaţi vor fi publice pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Bugetul măsurii este estimat la 413,778 milioane lei, cu finanţare din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027.

Pentru anul şcolar/universitar 2025-2026, prima de carieră didactică va putea fi utilizată până la finalul anului şcolar, respectiv până la 31 august 2026 pentru învăţământul preuniversitar şi până la 30 septembrie 2026 pentru învăţământul universitar.

„Proiectul prevede, de asemenea, utilizarea unei aplicaţii informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea gestionării listelor de beneficiari, verificării datelor, eliminării eventualelor dublări şi asigurării trasabilităţii operaţiunilor. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va avea rolul de a elabora şi încărca listele beneficiarilor eligibili, iar Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va asigura implementarea măsurii, în limitele fondurilor disponibile”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa–Cengiz) au reușit, marți, 5 mai 2026 să străpungă prima galerie a tunelului Robești (900 m), pe sensul Pitești–Sibiu. Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu–Pitești) au mai rămas de excavat circa 113 m, până […]

7 mai 2026 | Sociologul Alin Tomuș își lansează volumul „Interes față de politică și atașament partinic" la o conferință internațională: Eveniment programat în Aula Magna a Universității din Suceava Sociologul albaiulian Alin Tomuș își va lansa volumul „Interes față de politică și atașament partinic" la o conferință internațională desfășurată la Suceava. Este vorba de […]

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Trafic pe o bandă din 3 pe o porțiune degradată Începând de marți, 5 mai 2026 se instituie restricții de circulație pe prima bandă și pe banda de vehicule lente a autostrăzii A10, km 66+400, Calea 1 (sensul Sebeș-Turda), din cauza unor degradări apărute la partea carosabilă, a […]

