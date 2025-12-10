Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba | Antrenorul Adrian Bicheși: “Obiectivul este promovarea în Liga 3”!

Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba, după un deceniu | Antrenorul Adrian Bicheși: “Obiectivul este promovarea în Liga 3”!

Viitorul Sântimbru iernează, după un deceniu, în postura de campioană a turului în SuperLiga Alba (cel de-al patrulea eșalon fotbalistic).

Gruparea care își dispută partidele interne la Galtiu iernează pe prima poziție a ierarhiei, având două puncte mai mult decât Industria Galda de Jos și 3 peste revelația Inter Unirea. În cele 12 etape, echipa susținută de împătimita familie Hulea (Ovidiu și Adrian) a suferit o singură înfrângere (2-3 acasă, în runda inaugurală, cu CS Ocna Mureș), iar în restul jocurilor a mai înregistrat o remiză (1-1, în deplasare, cu Inter Unirea, în etapa a patra), egal urmat de 8 victorii consecutive.

*Bicheși, cel mai longeviv antrenor al eșalonului

Adrian Bicheși a împlinit 4 ani și jumătate de când activează la Viitorul Sântimbru (a preluat echipa „roș-albastră” în august 2021) și este cel mai longeviv antrenor al eșalonului.

„Un sezon în care ne-am propus multe, dar al cărui debut nu a fost așa cum ne doream. Fără a deranja ceilalți competitori, dar cred că suntem echipa care am etalat, la acest nivel, cel mai bun joc, ca principii și filozofie”, a spus Adrian Bicheși, cel care a activat și în eșalonul terț, la CSM Unirea Alba Iulia. În vara anului 2024, Viitorul Sântimbru a cucerit Cupa României, faza județeană (5-1 cu Inter Unirea), apoi a câștigat și trofeul fazei regionale (4-3 cu ASF Pogăceaua).

„Luăm totul pas cu pas. Am terminat pe locul 3, pe locul 2, am câștigat Cupa României județeană, este clar că e cazul să cucerim și prima poziție. Avem un lot valoros care ne permite să ne batem la promovare. Obiectivul nostru este să terminăm pe locul 1, să câștigăm campionatul”, a mai declarat Bicheși.

*4 „supraviețuitori”…

Raportat la 2015 (atunci campionatul se numea Liga 4, în vara trecută fiind redenumit SuperLiga Alba), când Viitorul Sântimbru a fost din nou campioană de toamnă, în efectiv se mai regăsesc portarul Ovidiu Barna, alături de mijlocașii Ovidiu Crișan și Andrei Breaz (în returul acelui sezon a venit și Cristian Ivașcu, actualul echipier). De asemenea, actualul antrenor secund Dan Comșa era în urmă cu un deceniu în postura de principal. Ca un arc peste timp, mereu lângă lângă echipa din comuna Sântimbru se regăsește familia Hulea.

Principalii marcatori ai celei mai prolifice formații a eșalonului (55 de goluri înscrise, o medie de 4,58/ meci) au fost George Voic și Daniel Lupșan – fiecare câte 13 reușite, urmați în top de Ioan Șușu – 7 goluri. Cele mai multe minute le-au strâns George Voic (959), Nicolae Pop (952) și Cristian Ivașcu (950).

