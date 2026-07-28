Orașul Teiuș ar putea fi legat de municipiul Alba Iulia printr-un tren metropolitan

Noul Plan Urbanistic General (PUG) al orașului Teiuș propune analizarea realizării unei legături feroviare metropolitane cu Alba Iulia, într-un proiect care, dacă va deveni realitate, ar putea transforma orașul dintr-un simplu nod feroviar într-un pol regional de mobilitate.

Propunerea apare în Raportul de Mediu al PUG și este integrată într-o strategie mai amplă de dezvoltare a infrastructurii de transport.

Documentul prevede modernizarea căii ferate pentru facilitarea legăturilor cu Alba Iulia, Cluj-Napoca, Aiud, Turda și Câmpia Turzii, iar „pentru apropierea de reședința de județ se va lua în calcul posibilitatea realizării unui tren metropolitan Alba Iulia”.

De la oraș de tranzit la centru regional

Autorii PUG susțin că Teiușul beneficiază deja de una dintre cele mai importante poziții logistice din centrul Transilvaniei. Orașul este traversat de magistrale feroviare și de principalele axe rutiere, inclusiv DN1, DN14B și Autostrada A10, ceea ce îi conferă un avantaj strategic pentru dezvoltarea transportului regional.

Strategia administrației locale urmărește reducerea dependenței locuitorilor de orașele din jur, în special Alba Iulia, prin investiții în infrastructură, servicii și conectivitate. Totuși, paradoxal, una dintre cele mai ambițioase măsuri propuse este tocmai consolidarea legăturii rapide cu reședința județului prin intermediul unui posibil sistem metropolitan de transport feroviar.

Un proiect care ar putea schimba naveta zilnică

Raportul include transportul feroviar metropolitan într-un pachet mai amplu de investiții în mobilitate. Printre acestea se numără modernizarea drumurilor, construirea unui pod peste Valea Geoagiului, realizarea unor parcări de tip Park&Ride, piste pentru biciclete, introducerea transportului public electric și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate nepoluantă.

În această logică, trenul metropolitan este prezentat ca o posibilă verigă între infrastructura rutieră și cea feroviară, capabilă să faciliteze deplasările zilnice ale locuitorilor către Alba Iulia și celelalte centre urbane importante din regiune.

Deocamdată, doar la nivel de intenție

Raportul nu stabilește un calendar de implementare, surse de finanțare sau un traseu concret. Documentul vorbește despre „luarea în calcul” a posibilității realizării unui tren metropolitan, ceea ce înseamnă că proiectul se află încă în faza de viziune strategică și va necesita studii tehnice, acorduri instituționale și finanțare pentru a putea fi pus în practică.

Dacă această inițiativă va depăși stadiul de propunere și va fi inclusă în programe de investiții regionale sau naționale, Teiușul ar putea deveni unul dintre primele orașe mici din România integrate într-un sistem de transport feroviar metropolitan, cu efecte importante asupra mobilității, dezvoltării economice și pieței muncii din județul Alba.

foto – Gara Teiuș (arhivă; cu rol ilustrativ)

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