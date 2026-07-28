Curier Județean

Investiție de peste 4 milioane de lei pentru canalizarea din Ungurei: Comuna Roșia de Secaș pregătește una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

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Investiție de peste 4 milioane de lei pentru canalizarea din Ungurei: Comuna Roșia de Secaș pregătește una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură

Locuitorii satului Ungurei, din comuna Roșia de Secaș, sunt tot mai aproape de a beneficia de o investiție esențială pentru modernizarea infrastructurii edilitare.

Primăria Roșia de Secaș a lansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente proiectului „Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Ungurei, comuna Roșia de Secaș, județul Alba”.

Proiectul urmărește realizarea lucrărilor de construcții și instalații necesare extinderii sistemului de canalizare menajeră, o investiție considerată indispensabilă pentru creșterea calității vieții locuitorilor și pentru alinierea comunei la standardele moderne privind infrastructura de utilități publice.

Prin implementarea proiectului, administrația locală își propune să ofere acces la servicii publice moderne unui număr cât mai mare de gospodării din Ungurei, contribuind astfel la reducerea poluării și la protejarea mediului înconjurător. În prezent, lipsa unei rețele extinse de canalizare reprezintă una dintre principalele probleme ale comunității, iar investiția vine să răspundă unei nevoi reale și de lungă durată.

Contractul ce urmează să fie atribuit vizează execuția completă a lucrărilor de construcții și montaj, inclusiv realizarea conductelor de canalizare, a căminelor de vizitare, a racordurilor și a tuturor instalațiilor necesare funcționării sistemului, conform documentației tehnice elaborate pentru investiție.

Valoarea estimată a contractului propus este de 4.739.761,28 lei fără TVA, ceea ce transformă proiectul într-una dintre cele mai importante investiții publice aflate în pregătire la nivelul comunei Roșia de Secaș.

Extinderea rețelei de canalizare reprezintă un pas important în dezvoltarea localității Ungurei și în îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor. Totodată, investiția va contribui la respectarea normelor de mediu privind colectarea și evacuarea apelor uzate, reducând riscurile de contaminare a solului și a pânzei freatice.

Autoritățile locale estimează că, odată finalizate lucrările, comunitatea va beneficia de o infrastructură modernă, capabilă să răspundă cerințelor actuale și viitoare privind serviciile publice de canalizare. Proiectul este considerat unul strategic pentru dezvoltarea comunei, urmând să creeze premisele pentru noi investiții și pentru creșterea atractivității zonei.

Prin această investiție administrația din Roșia de Secaș continuă procesul de modernizare a infrastructurii publice, urmărind reducerea decalajelor dintre mediul rural și cel urban și oferirea unor condiții de trai comparabile cu cele din localitățile dezvoltate ale județului Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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