Înlocuirea sobelor pe lemne, folosite pe scară largă și în Alba, pregătită de autoritățile din România: Granturi pentru sisteme moderne de încălzire

Peste 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc în prezent cu sobe pe lemne. Autoritățile pregătesc în prezent un program național prin care acestea vor putea fi înlocuite treptat cu sisteme moderne de încălzire.

Măsura face parte din angajamentele asumate prin PNRR și va fi aplicată exclusiv pe bază de voluntariat.

Planul a fost aprobat marți, 28 iulie 2026 în Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, în cadrul unui proiect legislativ privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Parlamentarii și reprezentanții Guvernului au convenit că renunțarea la sobele pe lemne nu va fi obligatorie, iar proprietarii vor putea decide singuri dacă doresc să participe la program.

Granturi pentru sisteme moderne de încălzire

Persoanele care aleg să renunțe la sobele pe lemne vor putea beneficia de finanțare pentru achiziționarea unor soluții alternative, precum pompe de căldură, sisteme geotermale, colectoare solare, sisteme de cogenerare de înaltă eficiență bazate pe surse regenerabile, instalații fotovoltaice, sisteme care valorifică căldura reziduală sau sisteme de stocare a energiei termice.

Programul urmărește reducerea emisiilor de carbon și creșterea eficienței energetice a locuințelor, prin utilizarea unor tehnologii mai puțin poluante.

Obiective până în 2040

Potrivit proiectului de lege, autoritățile și-au propus înlocuirea progresivă a sobelor care utilizează biomasa forestieră și combustibili fosili solizi, după următorul calendar:

*cel puțin 50.000 de sobe până la 31 decembrie 2030;

*cel puțin 100.000 de sobe până la 31 decembrie 2035;

*cel puțin 250.000 de sobe până la 31 decembrie 2040.

Raportat la cele peste 3,5 milioane de gospodării care folosesc în prezent lemne pentru încălzire, obiectivele reprezintă o tranziție graduală.

Înlocuirea sobelor rămâne opțională

Textul legislativ precizează în mod explicit că participarea la programele de sprijin este voluntară și că înlocuirea sobelor se va face exclusiv la solicitarea proprietarilor.

Totodată, proiectul stabilește că noile prevederi nu instituie o obligație generală de eliminare a sobelor existente și nici nu interzic utilizarea acestora, inclusiv a celor care funcționează cu biomasă forestieră.

Parlamentarii: În multe județe, lemnul rămâne principala sursă de încălzire

În timpul dezbaterilor din comisie, deputata Cristina Prună a reamintit că peste 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc cu lemne de foc.

La rândul său, deputatul Ilie Toma a atras atenția asupra realității din mediul rural, afirmând că în județul Hunedoara peste 80-90% dintre gospodării folosesc încă sobe pe lemne pentru încălzire.

Și în zonele de munte din județul Alba, de altfel, încălzirea cu sobe pe lemne se folosește pe scară largă.

Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților, după care va intra în analiza Senatului, în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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