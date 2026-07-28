Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), învinsă în primul tur al turneului WTA de la Târgu Mureș

Ioana Oprean

Publicat

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Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), învinsă în primul tur al turneului WTA de la Târgu Mureș

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă, marți, 28 iulie 2026 în primul tur al turneului WTA 125 de la Târgu Mureș.

Albaiulianca Miriam Bulgaru (27 ani, 248 WTA) a fost depășită de jucătoarea franceză Carole Monnet (24 ani, 200 WTA), a opta favorită.

Scorul final a fost 6-1, 6-3 în favoarea sportivei din Hexagon.

Partida a durat oră și 4 minute.

Doar una dintre cele cinci românce aflate pe tabloul principal, Ruxandra Bertea, a trecut de primul tur, urmând să joace în optimi cu Carole Monnet, notează Agerpres.

Turneul de la Târgu Mureș este dotat cu premii totale de 100.000 de euro.

foto: arhivă

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