Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), învinsă în primul tur al turneului WTA de la Târgu Mureș
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), învinsă în primul tur al turneului WTA de la Târgu Mureș
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă, marți, 28 iulie 2026 în primul tur al turneului WTA 125 de la Târgu Mureș.
Albaiulianca Miriam Bulgaru (27 ani, 248 WTA) a fost depășită de jucătoarea franceză Carole Monnet (24 ani, 200 WTA), a opta favorită.
Scorul final a fost 6-1, 6-3 în favoarea sportivei din Hexagon.
Partida a durat oră și 4 minute.
Doar una dintre cele cinci românce aflate pe tabloul principal, Ruxandra Bertea, a trecut de primul tur, urmând să joace în optimi cu Carole Monnet, notează Agerpres.
Turneul de la Târgu Mureș este dotat cu premii totale de 100.000 de euro.
foto: arhivă
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