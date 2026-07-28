Din Ciugud, direct la Medicină în Timișoara! La doar 19 ani, Vlad-Andrei Varvara a obținut o medie impresionantă la unul dintre cele mai grele examene din România: ,,Mi-am îndeplinit visul!”
Din Ciugud, direct la Medicină în Timișoara! La doar 19 ani, Vlad-Andrei Varvara a obținut o medie impresionantă la unul dintre cele mai grele examene din România: ,,Mi-am îndeplinit visul!”
Munca, ambiția și perseverența i-au adus rezultatul la care a visat ani la rând. Vlad-Andrei Varvara, un tânăr de 19 ani din comuna Ciugud, județul Alba, a fost admis printre primii candidați la Facultatea de Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, după ce a obținut impresionanta medie 9,79 la unul dintre cele mai dificile examene de admitere din țară.
Absolvent al Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, profilul Științe ale Naturii, Andrei spune că succesul nu a venit întâmplător. În spatele notei aproape perfecte se află luni întregi de pregătire, sute de ore petrecute în fața cărților și multe momente în care a fost nevoit să renunțe la timpul liber.
Examenul de admitere a constat în rezolvarea a 90 de grile – 60 la biologie și 30 la chimie –, iar nivelul de dificultate și concurența ridicată au făcut ca fiecare punct să conteze.
„Admiterea la Medicină de anul acesta a fost destul de dificilă. Concurența a fost mare, iar presiunea și mai mare”, a mărturisit tânărul pentru ziarulunirea.ro.
Pentru a ajunge la acest nivel, s-a pregătit suplimentar alături de profesoara Iosa Paraschiva, la chimie, și profesoara Motoc Marilena, la biologie, care i-au fost alături în procesul de pregătire.
Înainte de admitere, Vlad-Andrei a obținut și media 9,15 la examenul de Bacalaureat 2026.
„Mi-am îndeplinit visul”
Încă din liceu, Vlad-Andrei și-a dorit să urmeze Medicina. Spune că alegerea a fost una firească, motivată de dorința de a fi alături de oameni în cele mai dificile momente ale vieții lor.
„Am ales Medicina deoarece mă consider o persoană empatică, dornică să ajut oamenii din jurul meu la greu.”
A ales să studieze la Timișoara deoarece consideră că orașul oferă condiții foarte bune pentru studenți și este mai accesibil decât alte centre universitare din România.
În tot acest parcurs, sprijinul familiei a fost esențial: „Părinții m-au sprijinit și m-au susținut în tot ce am ales.”
Momentul în care au fost afișate rezultatele a fost unul pe care îl va păstra mereu în suflet: „Când am văzut rezultatul m-am simțit satisfăcut și împlinit, deoarece mi-am îndeplinit visul.”
Vacanță după un an plin de sacrificii
După un an în care aproape fiecare zi a fost dedicată studiului, tânărul din Ciugud își propune să profite de vacanța de vară și să revină la activitățile care îl ajută să se relaxeze.
„În vacanța de vară vreau să mă reapuc de hobby-urile mele, deoarece le-am neglijat în clasa a XII-a.”
Sala de fitness și înotul sunt pasiunile sale preferate, iar acum, după emoțiile admiterii, are în sfârșit timp să le practice din nou.
Un sfat pentru cei care visează la halatul alb
Pentru elevii care își doresc să urmeze aceeași carieră, Vlad-Andrei are un mesaj simplu, dar important: „Să își gestioneze timpul și să se pregătească din timp.”
La doar 19 ani, tânărul din Ciugud este exemplul perfect că performanța se construiește prin muncă, perseverență și încredere în propriul vis.
Din toamnă, adolescentul din cea mai cunoscută comună din România va începe cursurile la Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMF „Victor Babeș” Timișoara, făcând primul pas spre profesia pe care și-a dorit-o încă din anii de liceu.
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