Mâine | Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, în județul Alba. Motivul pentru care traficul va fi oprit temporar

Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, în județul Alba. Motivul pentru care traficul va fi oprit temporar

Mâine, 29 iulie 2026, se vor institui restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între km 125+000 – km 125+008, în județul Alba, pentru desfășurarea competiției ,,Red Bull Romaniacs”.

Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, marți, 27 iulie 2026. Potrivit acestora, traficul rutier va fi oprit temporar, în reprize de 30-60 secunde, pentru a permite traversarea drumului de către participanții la competiție.

Anunțul făcut de CNAIR:

,,Miercuri, 29.07.2026, în intervalul orar 10:00 – 12:00, se instituie restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între km 125+000 – km 125+008 (județul Alba), în vederea desfășurării în bune condiții a competiției ,,Red Bull Romaniacs”.

Traficul rutier va fi oprit temporar, în reprize de 30-60 secunde, pentru a permite traversarea drumului de către participanții la competiție.”, se arată în mesajul publicat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere .

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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