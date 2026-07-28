Ilie Bolojan: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare”

„Greva din sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare legat de prevederile noii legi a salarizării”, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan, în seara zilei de marți, 28 iulie 2026, după o ședință extraordinară a Guvernului.

Premierul interimar Ilie Bolojan le-a transmis scuze tuturor pacienţilor afectaţi de greva generală din unele spitale.

Greva s-a desfășurat, marți, 28 iulie din Alba și în mai multe unități sanitare din județul Alba, între care și cel mai mare spital din județ, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Sindicaliştii SANITAS au declanșat greva generală după ce discuţiile de la Cotroceni pe tema problemelor din sistem şi a Legii salarizării nu au dus la soluţii.

Peste 500 de spitale au asigurat, marți, 28 iulie 2026 doar asistența medicală și serviciile esențiale.

Personalul medical este nemulțumit de reducerea sporurilor și înghețarea salariilor.

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a anunțat, după discuțiile de la Ministerul Sănătății pe tema legii salarizării, că greva din sistemul de sănătate va continua și miercuri, 29 iulie 2026.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal