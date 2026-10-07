Viitorul Muzeu de Istorie al Aiudului: Proiectul urmează să fie depus pentru finanțare. Unde va fi amplasat

Administrația locală din Aiud lucrează în această perioadă la viitorul Muzeu de Istorie al Aiudului, un proiect prin care se dorește respectarea și punerea în valoare a trecutului din zonă.

Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a scris miercuri, 7 octombrie 2026, pe o rețea de socializare, că proiectul urmează să fie depus pentru finanțare.

Noul amplasament se află pe strada Avram Iancu, vizavi de Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea”.

Mesajul integral publicat de Dragoș Crișan este următorul:

,,Vă prezentăm viitorul Muzeu de Istorie al Aiudului, un proiect la care lucrăm în aceste zile și pe care ne pregătim să îl depunem pentru finanțare

Un proiect pentru trecutul pe care îl respectăm și viitorul pe care îl construim! Noul amplasament se află pe strada Avram Iancu, vizavi de Școala Gimnazială Ovidiu Hulea.

Istoria aiudeană merită totul!”, se arată în mesajul publicat de edilul din Aiud.

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