Câți bani a solicitat Prefectura Alba Guvernului pentru 1 Decembrie – Ziua Națională a României: Ce sume ar putea primi Primăria și Consiliul Județean
Câți bani a solicitat Prefectura Alba Guvernului pentru 1 Decembrie – Ziua Națională a României: Ce sume ar putea primi Primăria și Consiliul Județean
Prefectura Alba a solicitat Guvernului României alocarea sumei de 1.182.700 de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, în 1 Decembrie, la Alba Iulia. Din totalul solicitat, 650.000 de lei ar urma să ajungă la Municipiul Alba Iulia, iar 532.700 de lei sunt destinați Consiliului Județean Alba și instituțiilor subordonate.
Informațiile au fost transmise de prefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, la solicitarea ziarulunirea.ro.
Potrivit acestuia, demersurile pentru obținerea fondurilor au avansat, proiectul de hotărâre privind alocarea banilor fiind deja trimis spre avizare la Ministerul Finanțelor. Anunțul vine în urma unei întâlniri de lucru pe care prefectul a avut-o cu ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica.
Banii ar urma să fie alocați din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, însă proiectul trebuie să parcurgă în continuare etapele de avizare și să ajungă pe masa Executivului pentru aprobare.
„Am solicitat Guvernul României să aloce 1.182.700 de lei pentru organizarea manifestărilor de la Alba Iulia dedicate Zilei Naționale. Din această sumă, 532.700 de lei sunt destinați Județului Alba, în speță Consiliului Județean și instituțiilor subordonate, iar 650.000 de lei Municipiului Alba Iulia.
În cursul zilei de ieri am avut o întâlnire de lucru cu ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, care mi-a confirmat că a trimis proiectul de hotărâre spre avizare la Ministerul Finanțelor. Proiectul se află astfel pe circuitul de avizare, urmând ca în final să ajungă în ședința Guvernului.
Banii ar urma să fie alocați din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Executivului.
Din perspectiva Instituției Prefectului, vă asigur că vom colabora cu autoritățile locale și județene, astfel încât manifestările de la Alba Iulia să se ridice la nivelul pe care îl merită Capitala Marii Uniri”, a declarat Corneliu Mureșan, Prefectul județului Alba, pentru ziarulunirea.ro.
Alba Iulia se pregătește, astfel, pentru manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie, când Capitala Marii Uniri devine, ca în fiecare an, unul dintre principalele puncte de atracție pentru românii care aleg să sărbătorească Ziua Națională în orașul Unirii.
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