VIDEO | Ziua Drapelului Național 2026, marcată solemn în Piața Tricolorului din Alba Iulia: Tricolorul, urcat pe catarg în Cetatea Marii Uniri
Ziua Drapelului Național 2026, marcată solemn în Piața Tricolorului din Alba Iulia: Tricolorul, urcat pe catarg în Cetatea Marii Uniri
Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită în dimineața zilei de vineri, 26 iunie 2026, în Piața Tricolorului din Alba Iulia.
Programul activităților s-a desfășurat astfel: La ora 09.45, în Catedrala Reîntregirii, a avut loc sfințirea Drapelului.
În intervalul 09.55–10.00, oficialitățile s-au deplasat în Piața Tricolorului, unde ceremonia a continuat cu prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și ocuparea locului în dispozitiv.
Între 10.05 și 10.10, a fost susținută o alocuțiune dedicată sărbătoririi Zilei Drapelului Național al României, urmată de primirea Drapelului Național al României care urma să fie înălțat pe catarg.
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În continuare, în intervalul 10.15–10.20, a fost oficiată rugăciunea de binecuvântare a Drapelului Național, iar oficialitățile prezente la ceremonie – reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, ai Consiliului Județean Alba, ai Primăriei municipiului Alba Iulia și ai Garnizoanei Alba Iulia – au sărutat Drapelul. Ceremonia s-a încheiat între 10.20 și 10.25, prin înălțarea Drapelului Național pe catarg, pe acordurile Imnului Național al României.
Ziua Drapelului Național a fost instituită prin Legea 96/1998 pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluționar de la București a decretat tricolorul – roșu, galben și albastru – drept steag național al tuturor românilor.
Devenit simbol al libertății în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul avea să însoțească procesul de unire al Principatelor Române și formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unității și identității noastre naționale.
Camera Deputaților și Senatul au adoptat la 10 martie, respectiv 23 aprilie 1998, propunerea legislativă privind proclamarea Zilei Drapelului Național, inițiată de mai mulți parlamentari, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (2) din Constituția României. Data de 26 iunie a fost aleasă în memoria momentului din 1848 când Guvernul revoluționar a decretat tricolorul ca drapel al Țării Românești. A fost promulgată de președintele României, prin Decretul nr. 165/1998, și a devenit Legea nr. 96/1998 privind proclamarea Zilei Drapelului Național, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 190, la 22 mai 1998
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