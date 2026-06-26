14 străzi din comuna Rimetea vor fi modernizate: În ce stadiu este proiectul
14 străzi din comuna Rimetea vor fi modernizate: În ce stadiu este proiectul
Administrația locală din comuna Rimetea, județul Alba, face ultimii pași procedurali pentru implementarea unui proiect de modernizare a infrastructurii rutiere care vizează 14 străzi din localitate, în lungime totală de aproximativ 3,47 kilometri.
Primăria Rimetea a lansat, miercuri, 24 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contrctare prin licitație publică a execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții amintit.
Valoarea totală estimată a achiziției este 4.523.615,16 lei, fără TVA.
Durata estimată de execuție este de 16 luni.
Proiectul, intitulat „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Rimetea, județul Alba”, a parcurs etapa de obținere a acordului de mediu, fiind emisă decizia de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului.
Lucrările prevăd modernizarea străzilor prin refacerea structurii rutiere și amenajarea carosabilului, urmărindu-se îmbunătățirea condițiilor de circulație și a accesului către rețeaua județeană de transport.
Conform documentației, intervențiile vor contribui la creșterea siguranței rutiere, reducerea costurilor de operare a vehiculelor și îmbunătățirea capacității portante a drumurilor, în contextul necesității unei infrastructuri adaptate standardelor actuale de mobilitate.
Amplasamentul lucrărilor cuprinde străzile din intravilanul localității propuse spre modernizare, cu trasee care urmează în mare parte configurația existentă, fiind prevăzute și corecții ale zonelor considerate necorespunzătoare pentru circulația rutieră.
foto – Rimetea (cu rol ilustrativ)
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